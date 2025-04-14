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NBA／統治延長賽力壓柯瑞 哈登連續16年闖進季後賽

中央社／ 台北14日電
哈登自新秀年開始連續16年闖進季後賽。 法新社
哈登自新秀年開始連續16年闖進季後賽。 法新社

金州勇士今天在主場迎戰洛杉磯快艇，儘管柯瑞（Stephen Curry）和巴特勒（Jimmy Butler）合得66分，但仍在延長賽以119比124落敗，獲得西區第7，得從附加賽首輪和灰熊交手，力拚季後賽門票。

西區戰況激烈，一直到今天例行賽全部打完，才確定第4到第7名席次，其中最受矚目的，就是勇士對上快艇。

近況火燙的快艇，在4節正規時間打完，以111比111和勇士戰成平手；進入延長賽後，全看哈登（James Harden）一個人表現，快艇延長賽攻下13分，其中12分都由哈登包辦。

延長賽終了前26秒，2分落後的勇士原本有機會追平比數，但格林（Draymond Green）籃下大空檔卻刻意要「買犯」而失去重心、出手放槍沒進。

隨後雷納德（Kawhi Leonard）2罰1中，勇士暫停過後柯瑞被守死，只能交給希爾德（Buddy Hield）在三分線外出手落空，快艇順利拿下季末8連勝並獲得西區第5，而快艇本季4戰勇士全都獲勝。

西區從第1到第10名全數確定，依序為奧克拉荷馬雷霆、休士頓火箭、洛杉磯湖人、丹佛金塊、洛杉磯快艇、明尼蘇達灰狼、金州勇士、曼菲斯灰熊、沙加緬度國王、達拉斯獨行俠。

其中第7到第10名的球隊，將從台灣時間16日起展開附加賽（Play-In），爭取最後2張季後賽門票。

全場攻下39分、10助攻的哈登，完成自從2009-10年新秀賽季以來，連續16個賽季都有打進季後賽的紀錄。

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