NBA／里拉德坦言曾嫉妒柯瑞榮耀：「我一直在追趕他」

密爾瓦基公鹿球星里拉德（Damian Lillard）近日在《Eye for the Game》播客節目中坦言，自己過去對於勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）懷抱強烈競爭心態，因為他一直渴望擁有柯瑞所達成的成就。

「他起飛了，而我一直在追趕，」里拉德說道，「我想要他擁有的那些東西。他贏得了冠軍，大家都在談論他。所以我對柯瑞非常有競爭心——尤其是在那些年我心想『不，我也可以做到』的時候。」

Damian Lillard on his battles with Steph Curry:



“It was always like—Steph took off, and I was chasing. I wanted what he had. He’s winning championships, everybody’s talking about him. So I was very competitive with Steph—especially in those years where I was like, ‘No, I can do… pic.twitter.com/qnFWhWM6SB — Legion Hoops (@LegionHoops) 2025年4月12日

里拉德過去效力拓荒者期間，多次與柯瑞交手，兩人分別是各自球隊的靈魂人物。不過在季後賽戰績上，柯瑞以10勝0敗壓倒性領先，並擁有4座NBA總冠軍，成就遠高於里拉德生涯唯一一次的西區冠軍賽經歷。

儘管如此，里拉德在個人榮譽上同樣不容小覷，擁有多次入選全明星與三分球競賽冠軍的紀錄。他的這番話不僅展現出對競爭的誠實心聲，也透露出那段時期他渴望突破與被認可的心路歷程。