快訊

列車過站未停板橋站 高鐵：人為疏失、啟動內部調查

郁方公公郵輪之旅心臟不適猝逝 土耳其當地不能火化將以棺木運回

辦公室主任陳冠安遭檢調搜索 羅智強痛批：綠色恐怖來了！

聽新聞
0:00 / 0:00

WNBA／選秀會明晨登場 冠軍後衛陳凱玲挑戰台裔中選第一人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台裔後衛陳凱玲將投入WNBA選秀，挑戰歷史。 路透社
台裔後衛陳凱玲將投入WNBA選秀，挑戰歷史。 路透社

康乃狄克大學上周在NCAA一級女籃冠軍戰以82：59擊敗南卡羅來納大學，勇奪校史第12冠，讓台裔後衛陳凱玲（Kaitlyn Chen）一圓冠軍夢，成為台裔第一人，如今她更將投入WNBA選秀，挑戰再寫台裔球員歷史。

今年WNBA選秀會將於台灣時間明天早上7點半在紐約登場，新科冠軍隊康乃狄克大學共有3名選手投入選秀，分別是陳凱玲、葛里芬（Aubrey Griffin）和布克爾絲（Paige Bueckers），其中場均19.8分締造隊史新猷的布克爾絲被視為狀元熱門人選。

冠軍戰傳出4助攻的陳凱玲身高175公分，去年轉學到康乃狄克後本季共出賽40場，在此之前是就讀常春藤名校普林斯頓大學（Princeton University）。

陳凱玲大學生涯共傳出494次助攻、累積1553分，2023年奪下常春藤聯盟錦標賽的年度最佳球員，且兩度入選常春藤聯盟的年度第一隊，2024年也獲得WBCA全美榮譽獎。

台裔後衛陳凱玲幫助康乃狄克大學奪冠。 法新社
台裔後衛陳凱玲幫助康乃狄克大學奪冠。 法新社

父母都是台灣移民的陳凱玲，去年已經拿到普林斯頓人類學學位，今年將帶著體育管理碩士學位從康乃狄克畢業。

從1997年WNAB成立開始，康乃狄克共有47位選手在選秀會受到青睞，27人是第一輪就被點名，傲視各校，今年有機會成為隊史第17度同時有多人在單一選秀會獲選。

延伸閱讀

NBA／巴特勒笑稱柯瑞是DPOY 盛讚勇士22歲後衛有自信

籃球／中國188公分後衛挑戰NBA 簽約莫蘭特經紀公司

NCAA／康乃狄克睽違9年再奪冠 主力後衛喜極而泣：好不真實

NCAA／康乃狄克女籃奪冠 後衛凱特琳成台裔第一人

相關新聞

WNBA／選秀會明晨登場 冠軍後衛陳凱玲挑戰台裔中選第一人

康乃狄克大學上周在NCAA一級女籃冠軍戰以82：59擊敗南卡羅來納大學，勇奪校史第12冠，讓台裔後衛陳凱玲（Kaitly...

NBA／神仙打架！哈登OT獨拿12分 快艇把勇士打進附加賽

攸關西區最後一張直接晉級季後賽名額的勇士隊和快艇隊之戰絕無冷場，第四節最多7分落後的勇士在當家球星柯瑞（Stephen ...

NBA／史上第7支！雷霆豪取68勝 淨勝分、橫掃21隊創歷史紀錄

早早確立聯盟龍頭寶座的雷霆，例行賽最後一戰即使主力全休兵，仍是以115比100輕取鵜鶘，成為史上第7支取得單季68勝的球隊。 前面6隊分別是2015-16年賽季勇士的73勝、1995-96年賽季

NBA／快艇50勝闖季後賽 快艇中鋒：打臉黑粉感覺很棒

勇士隊和快艇隊在例行賽最後一場交手宛如「神仙打架」，快艇在雙球星「大鬍子」哈登（James Harden）和雷納德（Ka...

NBA／統治延長賽力壓柯瑞 哈登連續16年闖進季後賽

美國職籃NBA金州勇士今天在主場迎戰洛杉磯快艇，儘管柯瑞和巴特勒（Jimmy Butler）合得66分，但仍在延長賽以1...

NBA／關鍵戰尾聲受傷 巴特勒喊沒大礙：喝些咖啡就沒事

勇士隊今天「賠了夫人又折兵」，例行賽最終戰和快艇隊激戰到延長賽以119：124吞敗，沒能直接晉級季後賽，「士官長」巴特勒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。