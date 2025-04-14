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NBA／快艇50勝闖季後賽 快艇中鋒：打臉黑粉感覺很棒

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

勇士隊和快艇隊在例行賽最後一場交手宛如「神仙打架」，快艇在雙球星「大鬍子」哈登（James Harden）和雷納德（Kawhi Leonard）合拿82分領軍下，延長賽以124：119力退勇士，8連勝到手也鎖定西區第5的位置，教練泰隆魯（Tyronn Lue）直言勝利來得正是時候，中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）也開心「打臉」質疑快艇的所有聲音。

由於先結束的金塊隊和灰狼隊分別打下勝利，勇士和快艇之戰的勝家就能直接晉級季後賽，落敗隊伍就要落入附加賽，率隊打出8連勝的泰隆魯說：「像這樣的一晚，這才是真正有意義的事情。」他提到，整季投入的努力就是為了進入季後賽，球員在最終戰完全投入、鬥志高昂，一起完成一件大事。

這場勝利讓快艇隊史第7度單季打下50勝，也讓延長賽包辦快艇13分中12分的哈登生涯14個賽季有12季打進季後賽；哈登今天下半場加上延長賽上場29分鐘，全場出賽48分24秒是全場最久，攻下39分也是全場最高，還傳出10助攻和7籃板。

20投13中的雷納德也有33分、7助攻和6籃板表現，出賽47分鐘的他說：「很開心我們進入季後賽，最後3周感覺我們一直處於季後賽的心態和氛圍中，我們必須贏下每場比賽才能走到今天這一步。我不知道我們的戰績如何，但我記得過去3周我們只輸了2場比賽左右。我很開心也很自豪我們全力以赴，不用打附加賽下就進入季後賽。」

快艇從台灣時間3月14日開始，17場比賽只輸了2場，中鋒祖巴茲也是球隊戰績亮眼的功臣之一，今天他出賽42分16秒，貢獻22分、17籃板，本季累積1010個籃板成為隊史第5人，本季第59度完成「雙10」也追平聯盟第2。

祖巴茲強調，球隊想要走得更遠，不用打附加賽直接進入季後賽固然開心，但還有很多事情要做，「不過自從每個人質疑我們，證明他們是錯的感覺很棒。」

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