NBA／分享上季西冠擊潰灰狼經驗 唐西奇成瑞迪克取經對象

隨著快艇在延長賽擊敗勇士，洛杉磯湖人也正式確定將以西區第3種子的身分，在季後賽首輪面對排名第6的明尼蘇達灰狼。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）透露，他將請球隊主力唐西奇（Luka Doncic）分享去年西區冠軍賽對決灰狼的經驗，協助球隊備戰。

「每支球隊面對不同對手時，戰術都會有所微調，」瑞迪克表示，「所以我們會跟唐西奇聊聊去年那輪系列賽的細節。」

唐西奇去年率領獨行俠在西決以4比1淘汰灰狼，系列賽場均繳出32.4分、9.6籃板、8.2助攻與2.2抄截，最終也獲選為系列賽MVP。除了唐西奇提供的成功經驗，瑞迪克指出，助教聖尚（Greg St.Jean）去年季後賽在太陽隊時也曾與灰狼交手，雖然結果不理想，仍可提供有價值的參考。

灰狼近期表現強勢，例行賽最後11戰拿下9勝，從西區第8一路攀升至第6，最終以49勝33敗作收，僅比湖人少一勝。灰狼本季不僅進攻效率排名第8，防守效率也高居聯盟第6，是本季少數攻防均衡的球隊之一。

「這是一支非常難纏的對手，」瑞迪克直言，「他們的狀況非常好，是少數攻守皆在前10的球隊，他們會帶來很多挑戰。」

Luka Dončić v. Timberwolves WCF —



32.4 PPG

9.6 RPG

8.2 APG

2.2 SPG



47.3% FG

43.4% 3P#LakeShow pic.twitter.com/GKklGbJW5h — 🎗NBA•Fan🎗 (@Klutch_23) 2025年4月13日

灰狼陣中由23歲明星後衛愛德華（Anthony Edwards）領軍，本季場均攻下生涯新高的27.4分，並以320記三分球成為聯盟三分球命中最多的球員。

由於季後賽首戰將於本週末才在主場開打，湖人也利用這段空檔安排休整與備戰。瑞迪克表示球隊將於週一休息，週二下午重新集合進行訓練，並會一同觀看勇士與灰熊的附加賽。「這週不會一下子塞太多資訊給球員，我們會慢慢調整節奏，週二會先以自身狀況為主，週三開始針對灰狼進行準備。」

JJ Redick’s initial reaction to facing the Wolves in the opening round 👀



(via @LSH_lakeshow) pic.twitter.com/5CMaIFEQD3 — Lakers Lead (@LakersLead) 2025年4月13日

湖人與灰狼本季交手4次戰成2比2平手，其中僅有一場比賽發生在唐西奇加盟之後，當時湖人以111比102取勝。

湖人今天作客波特蘭以28分之差落敗，詹姆斯（LeBron James）與唐西奇皆未隨隊遠征，專心在洛杉磯進行休養與治療。其餘多名主力如里夫斯（Austin Reaves）、八村壘（Rui Hachimura）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、海斯（Jaxson Hayes）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、文森（Gabe Vincent）等皆因傷或傷後管理未出賽。

Anthony Edwards DROPPED 7 THREES to become the NBA season three pointer leader on the final day 😱



This is the first time in NBA history where three players finished with 300+ 3PM. pic.twitter.com/gllJjNJonG — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2025年4月13日

球隊在客隊更衣室一同圍坐收看快艇與勇士的比賽，當希爾德（Buddy Hield）在延長賽錯失最後一擊，快艇獲勝確定對手後，范德比爾特立刻起身並喊道：「我們要去明尼蘇達了，各位！」