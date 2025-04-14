快訊

經典賽／樂天桃猿點頭！曾豪駒出任中華隊總教練 球季仍以猿隊優先

用路人注意！泰山塭仔圳整地挖破瓦斯管 濃度「瀕爆炸邊緣」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／分享上季西冠擊潰灰狼經驗 唐西奇成瑞迪克取經對象

聯合新聞網／ 綜合外電報導
湖人將在首輪面對排名第6的灰狼。 美聯社
湖人將在首輪面對排名第6的灰狼。 美聯社

隨著快艇在延長賽擊敗勇士，洛杉磯湖人也正式確定將以西區第3種子的身分，在季後賽首輪面對排名第6的明尼蘇達灰狼。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）透露，他將請球隊主力唐西奇（Luka Doncic）分享去年西區冠軍賽對決灰狼的經驗，協助球隊備戰。

「每支球隊面對不同對手時，戰術都會有所微調，」瑞迪克表示，「所以我們會跟唐西奇聊聊去年那輪系列賽的細節。」

唐西奇去年率領獨行俠在西決以4比1淘汰灰狼，系列賽場均繳出32.4分、9.6籃板、8.2助攻與2.2抄截，最終也獲選為系列賽MVP。除了唐西奇提供的成功經驗，瑞迪克指出，助教聖尚（Greg St.Jean）去年季後賽在太陽隊時也曾與灰狼交手，雖然結果不理想，仍可提供有價值的參考。

灰狼近期表現強勢，例行賽最後11戰拿下9勝，從西區第8一路攀升至第6，最終以49勝33敗作收，僅比湖人少一勝。灰狼本季不僅進攻效率排名第8，防守效率也高居聯盟第6，是本季少數攻防均衡的球隊之一。

「這是一支非常難纏的對手，」瑞迪克直言，「他們的狀況非常好，是少數攻守皆在前10的球隊，他們會帶來很多挑戰。」

灰狼陣中由23歲明星後衛愛德華（Anthony Edwards）領軍，本季場均攻下生涯新高的27.4分，並以320記三分球成為聯盟三分球命中最多的球員。

由於季後賽首戰將於本週末才在主場開打，湖人也利用這段空檔安排休整與備戰。瑞迪克表示球隊將於週一休息，週二下午重新集合進行訓練，並會一同觀看勇士與灰熊的附加賽。「這週不會一下子塞太多資訊給球員，我們會慢慢調整節奏，週二會先以自身狀況為主，週三開始針對灰狼進行準備。」

湖人與灰狼本季交手4次戰成2比2平手，其中僅有一場比賽發生在唐西奇加盟之後，當時湖人以111比102取勝。

湖人今天作客波特蘭以28分之差落敗，詹姆斯（LeBron James）與唐西奇皆未隨隊遠征，專心在洛杉磯進行休養與治療。其餘多名主力如里夫斯（Austin Reaves）、八村壘（Rui Hachimura）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、海斯（Jaxson Hayes）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、文森（Gabe Vincent）等皆因傷或傷後管理未出賽。

球隊在客隊更衣室一同圍坐收看快艇與勇士的比賽，當希爾德（Buddy Hield）在延長賽錯失最後一擊，快艇獲勝確定對手後，范德比爾特立刻起身並喊道：「我們要去明尼蘇達了，各位！」

相關新聞

WNBA／選秀會明晨登場 冠軍後衛陳凱玲挑戰台裔中選第一人

康乃狄克大學上周在NCAA一級女籃冠軍戰以82：59擊敗南卡羅來納大學，勇奪校史第12冠，讓台裔後衛陳凱玲（Kaitly...

NBA／神仙打架！哈登OT獨拿12分 快艇把勇士打進附加賽

攸關西區最後一張直接晉級季後賽名額的勇士隊和快艇隊之戰絕無冷場，第四節最多7分落後的勇士在當家球星柯瑞（Stephen ...

NBA／史上第7支！雷霆豪取68勝 淨勝分、橫掃21隊創歷史紀錄

早早確立聯盟龍頭寶座的雷霆，例行賽最後一戰即使主力全休兵，仍是以115比100輕取鵜鶘，成為史上第7支取得單季68勝的球隊。 前面6隊分別是2015-16年賽季勇士的73勝、1995-96年賽季

NBA／分享上季西冠擊潰灰狼經驗 唐西奇成瑞迪克取經對象

隨著快艇在延長賽擊敗勇士，洛杉磯湖人也正式確定將以西區第3種子的身分，在季後賽首輪面對排名第6的明尼蘇達灰狼。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）透露，他將請球隊主力唐西奇（Luka Doncic）

NBA／季後賽首輪對決灰狼 湖人主帥透露備戰方案

隨著西區第3種子的位置已在週五鎖定，洛杉磯湖人今作客拓荒者並未派出多數主力出賽，包含詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）都未隨隊遠征。里夫斯（Austin Reaves

NBA／格林為衛少發聲 怒批外界將馬龍下台怪罪給他

勇士前鋒格林（Draymond Green）近期在自己的節目《The Draymond Green Show》中，針對外界將金塊總教練馬龍（Michael Malone）被解雇一事怪罪於衛斯特布魯克（

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。