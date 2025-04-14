NBA／季後賽首輪對決灰狼 湖人主帥透露備戰方案

隨著西區第3種子的位置已在週五鎖定，洛杉磯湖人今作客拓荒者並未派出多數主力出賽，包含詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）都未隨隊遠征。里夫斯（Austin Reaves）、八村壘（Rui Hachimura）、海斯（Jaxson Hayes）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、文森（Gabe Vincent）與范德比爾特（Jared Vanderbilt）也全數作壁上觀。

最終，新秀柯奈特（Dalton Knecht）攻下全隊最高的27分，湖人仍以81比109不敵拓荒者。隨著快艇在延長賽擊敗勇士，湖人也確定在季後賽首輪將與西區第6的明尼蘇達灰狼交手。

「我們會對上誰，並不是我們能控制的事。」總教練瑞迪克（JJ Redick）在賽前談及潛在對手時如此表示。

DALTON KNECHT TONIGHT

🛜 37 minutes

🛜 27 points

🛜 8 rebounds

🛜 2 blocks

🛜 5/12 3PT



DK BETTER MAKE ALL-ROOKIE TEAM 📈 pic.twitter.com/K2GO81m0gf — Lakers Lead (@LakersLead) 2025年4月13日

對於詹姆斯效力期間的湖人而言，這是首次能以主場優勢迎接季後賽，自2012年以來首度在湖人主場展開季後賽首戰。這也讓球隊能安心輪休球員，陣中唯一有穩定輪替時間的古德溫（Jordan Goodwin）成為今日唯一出賽主力。

瑞迪克透露，球隊已提前開始擬定季後賽備戰計畫：「我們昨天花了更多時間定稿。這不只是教練團的討論，也包含了球員、體能團隊的共同協調。我們綜合考量，除了讓球員休息、恢復，還包括保持體能與比賽節奏。我們規劃了體能訓練日、戰術準備日，也會依據何時要導入對手資訊等進行安排。這一切我們過去4天都密集討論過了。」

JJ Redick’s initial reaction to facing the Wolves in the opening round 👀



(via @LSH_lakeshow) pic.twitter.com/5CMaIFEQD3 — Lakers Lead (@LakersLead) 2025年4月13日

根據計畫，湖人將於週二下午恢復訓練，並在週三、週四與週五持續安排練習。

湖人本季與灰狼交手4次，各取得2勝，不過其中3場是在唐西奇加入之前，因此雙方對戰結果的參考價值有限；而在唐西奇加入後唯一一次與灰狼交手中，湖人最終取得勝利。

此外，湖人並未將雙向合約球員傑米森（Trey Jemison III）與克洛科（Christian Koloko）轉為標準合約，使得兩人將無法出戰季後賽。