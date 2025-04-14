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NBA／史上第7支！雷霆豪取68勝 淨勝分、橫掃21隊創歷史紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
雷霆創下單季68勝紀錄。圖截自x
雷霆創下單季68勝紀錄。圖截自x

早早確立聯盟龍頭寶座的雷霆，例行賽最後一戰即使主力全休兵，仍是以115比100輕取鵜鶘，成為史上第7支取得單季68勝的球隊。

前面6隊分別是2015-16年賽季勇士的73勝、1995-96年賽季公牛的72勝、1971-72年賽季湖人的69勝、1996-97年賽季公牛的69勝、1966-67年賽季76人的68勝、1972-73年賽季塞爾蒂克的68勝。

此外根據統計，雷霆本季82場例行賽一共淨勝對手1055分，也大幅刷新聯盟單季最多淨勝分紀錄，高居史上第一。

原紀錄是1971-72年賽季的湖人，82場一共淨勝1007分。另外歷史上單季淨勝分超過1000分的球隊還包括1970-71年公鹿的1005分和1995-96年公牛的1004分。

至於勇士在2016-17年賽季的淨勝分為954分，名列史上第5，上季的塞爾蒂克淨勝分為930分，排名第6。上述這5支球隊最終都贏得總冠軍。

另一方面，雷霆本季勝分兩位數的場次來到53場，也打破聯盟紀錄，原紀錄是51場，已經相隔53年之久。

不只是從淨勝分展現出來的瘋狂攻守壓制力，雷霆本季更是面對21支球隊達成對戰橫掃，一舉刷新勇士在2016年所保持的歷史紀錄。

雷霆隊本季總計只輸給8支球隊，分別是火箭（2次）、金塊（2次）、勇士（2次）、灰狼（2次）、獨行俠（3次）、湖人、馬刺，而東區球隊唯一擊敗他們的只有騎士。

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