NBA／史上第7支！雷霆豪取68勝 淨勝分、橫掃21隊創歷史紀錄

早早確立聯盟龍頭寶座的雷霆，例行賽最後一戰即使主力全休兵，仍是以115比100輕取鵜鶘，成為史上第7支取得單季68勝的球隊。

前面6隊分別是2015-16年賽季勇士的73勝、1995-96年賽季公牛的72勝、1971-72年賽季湖人的69勝、1996-97年賽季公牛的69勝、1966-67年賽季76人的68勝、1972-73年賽季塞爾蒂克的68勝。

此外根據統計，雷霆本季82場例行賽一共淨勝對手1055分，也大幅刷新聯盟單季最多淨勝分紀錄，高居史上第一。

The Oklahoma City Thunder are the 7th team in NBA history to win at least 68 games. Previous:

- 2016 Warriors: 73 (Finals)

- 1996 Bulls: 72 (champs)

- 1997 Bulls: 69 (champs)

- 1972 Lakers: 69 (champs)

- 1973 Celtics: 68 (EC finals)

- 1967 Sixers: 68 (champs) pic.twitter.com/58gkpyQ7CF — Ben Golliver (@BenGolliver) 2025年4月13日

原紀錄是1971-72年賽季的湖人，82場一共淨勝1007分。另外歷史上單季淨勝分超過1000分的球隊還包括1970-71年公鹿的1005分和1995-96年公牛的1004分。

至於勇士在2016-17年賽季的淨勝分為954分，名列史上第5，上季的塞爾蒂克淨勝分為930分，排名第6。上述這5支球隊最終都贏得總冠軍。

The Oklahoma City Thunder OFFICIALLY break the NBA record for highest point differential in history.



Most dominant season of all time, led by MVP Shai Gilgeous-Alexander.



They outscored teams by 1,055 points pic.twitter.com/HBjEtXo7YT — Shane Young (@YoungNBA) 2025年4月13日

另一方面，雷霆本季勝分兩位數的場次來到53場，也打破聯盟紀錄，原紀錄是51場，已經相隔53年之久。

不只是從淨勝分展現出來的瘋狂攻守壓制力，雷霆本季更是面對21支球隊達成對戰橫掃，一舉刷新勇士在2016年所保持的歷史紀錄。

雷霆隊本季總計只輸給8支球隊，分別是火箭（2次）、金塊（2次）、勇士（2次）、灰狼（2次）、獨行俠（3次）、湖人、馬刺，而東區球隊唯一擊敗他們的只有騎士。