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NBA／神仙打架！哈登OT獨拿12分 快艇把勇士打進附加賽

NBA／東西區最終排名正式底定 勇士落入附加賽搶7之戰

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
勇士將和灰熊力爭西區第7名席次。 路透社
勇士將和灰熊力爭西區第7名席次。 路透社

2024-25年例行賽最終戰登場，眾所矚目的快艇勇士之戰，雙方一路廝殺到延長賽，最終快艇以5分之差險勝，搶下季後賽門票，也把勇士擠進附加賽。

其他重要場次，金塊以126比111擊敗火箭，鎖定西區第4，首輪將迎戰快艇；灰狼則以116比105輕取爵士，排名西區第6，首輪要對上湖人。

另一方面，排名第7的勇士將在附加賽對上第8名的灰熊；第9名的國王耀和獨行俠一較高下。值得注意的是，勇士歷年來在附加賽戰績是0勝3敗，某種程度也形成晉級季後賽的巨大壓力。

東區部份，尼克首輪將對上活塞，這是雙方自1992年以來再度於季後賽交手；溜馬和公鹿則是連兩年碰頭。

魔術與老鷹將在附加賽對決，例行賽強拉尾盤的公牛則會在主場迎戰熱火。

附加賽的搶7之爭將在台灣時間4月16日登場，第9和第10名的生死鬥在17日進行；搶7失利的球隊還有機會在18日進行最後的老8之戰。

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