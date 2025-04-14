NBA／神仙打架！哈登OT獨拿12分 快艇把勇士打進附加賽

攸關西區最後一張直接晉級季後賽名額的勇士隊和快艇隊之戰絕無冷場，第四節最多7分落後的勇士在當家球星柯瑞（Stephen Curry）第四節獨拿18分下扳平戰局，但快艇延長賽有「大鬍子」哈登（James Harden）發威，他獨拿12分率快艇124：119帶走勝利和西區第5的位置，也讓勇士落到西區第7，想晉級必須透過附加賽。

拉出一波7連勝的快艇賽前排西區第5，開賽在當家球星雷納德（Kawhi Leonard）發揮下打出10：4開節攻勢，不過勇士有「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）挺身而出，他第一節兩度切入灌籃，第二灌更讓勇士27：25超前；接續巴特勒切入製造犯規，2罰1中後又完成「3分打」，一人連拿6分帶動勇士節末一波11：0攻勢，首節打完取得33：25領先。

格林第二節率先投進底角三分球，讓勇士領先擴大到兩位數，快艇直到9分19秒才靠雷納德（Kawhi Leonard）投進外線，中斷超過6分鐘的得分荒，接續一波7：0攻勢更讓差距縮小到40：44，哈登進球更讓快艇49：48超前。勇士雖有柯瑞最後1分20秒連投帶罰攻下8分，但快艇也有雷納德和哈登接棒飆三分彈，鮑威爾（Norman Powell）更飆進36呎的大號壓哨三分彈，讓快艇反帶著60：58優勢進入下半場。

雷納德上半場9投7中攻下17分，中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）14分、10籃板，勇士巴特勒和柯瑞各13分和快艇分庭抗禮。

第三節比分仍拉鋸，巴特勒1分33秒完成「3分打」讓勇士取得82：81領先，不過快艇掌握到進攻籃板讓鮑威爾投進超前球，三節打完仍握有83：82微幅優勢。

決勝節快艇打出一波7：0攻勢，包括瓊斯（Derrick Jones Jr.）的「隔扣」，讓快艇從85：86落後到到92：86超前，哈登連3罰把握後領先更達95：88；勇士靠柯瑞外線破網止血，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）外線進球讓勇士追到100：101，柯瑞3分36秒投進單場第5記三分彈更將比分103：103追平，接續他再2罰得手讓勇士超前，鮑威爾雖為快艇打進追平球，柯瑞外線出手造成哈登犯規，3罰得手後又飆進三分彈，但快艇靠雷納德和祖巴茲接連打進，111：111追平比分。

勇士讀秒階段柯瑞發生失誤，不過雷納德執行絕殺一擊也失手，讓比賽進入延長賽。

延長賽哈登外線率先破網，弧頂又追加進球讓快艇握有6分領先；格林底角外線也進球，哈登2罰得手後柯瑞也回敬外線，巴特勒50.2秒進球讓勇士追到119：121，但格林追平一擊沒把握，最後6.1秒雷納德2罰1中，但勇士有機會的追平一擊柯瑞遭守死，希爾德（Buddy Hield）的外線出手落空，哈登最後3秒2罰俱中追加保險分，讓快艇驚濤駭浪中以124：119帶走勝利。

上場48分鐘的哈登全場38分有12分集中在延長賽，另傳出10助攻、7籃板，雷納德33分、7助攻，祖巴茲22分、17籃板；柯瑞三分球11投7中攻下勇士最高36分，出賽47分鐘的巴特勒30分、9助攻，但輸球外巴特勒比賽尾聲撞到膝蓋，身體狀況有待觀察。

西區例行賽排名也全部出爐，前6種子依序是雷霆隊、火箭隊、湖人隊、金塊隊、快艇隊和灰狼隊，落到附加賽的4隊依序是勇士、灰熊隊、國王隊和獨行俠隊。