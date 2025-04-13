NBA／勇士戰快艇3連敗力拚關鍵一勝 柯瑞列「出賽成疑」
勇士即將在例行賽最終戰迎接快艇，這場比賽將決定誰能直接取得季後賽門票，而非進入附加賽。
賽前最大變數，莫過於勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）的健康狀況。由於右手拇指扭傷，柯瑞目前被列為「出賽成疑」。儘管如此，根據隨隊記者史萊特（Anthony Slater）報導，柯瑞在日前對拓荒者的比賽後表示：「我準備好要打第82場比賽了。」
勇士只要能夠擊敗快艇，或是同時間灰狼敗給爵士，就能穩住第6種子，避免落入附加賽。反之若落敗，則將掉落至第7。
「我對勇士有信心。雖然我們之前輸給了馬刺，但很快就調整過來並擊敗了拓荒者。我認為命運仍然掌握在我們自己手裡，我們準備好了。」格林（Draymond Green）表示。
值得注意的是，勇士本季面對西區球隊均有拿下勝利，唯獨對戰快艇是苦吞3連敗。
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