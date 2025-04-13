快訊

國二兒「偷交女友」 人父陷兩難：該告訴老婆還是偷放保險套？

股災的這一週！存股哥：黃金「絕望時期的貨幣」資產穩定器

華航飛新加坡航班機務訊號異常 轉降小港機場

NBA／現在是詹皇麻吉 格林上節目自爆：討厭過詹姆斯

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士隊格林(右)與詹姆斯。 路透
勇士隊格林(右)與詹姆斯。 路透

湖人隊和勇士隊有機會在今年季後賽首輪碰頭，勇士防守悍將格林（Draymond Green）近期上節目「Brownie and Rab Show」時就透露，近年和湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）成為好友前，自己曾經是「詹黑」。

「我討厭詹姆斯，我們根本沒關係。」格林在節目上透露和詹姆斯的一段連結，他表示自己和詹姆斯的商業合作夥伴卡特（Maverick Carter）以及經紀人保羅（Rich Paul）都有好交情，「2017年全明星周在紐奧良，詹姆斯有台飛機要去安吉拉，卡特和保羅，每個人都會去，我還沒決定明星賽後要去哪，所以那天稍早我問了卡特『你明星賽後要去哪？』，他回說我們要去安吉拉，我回說我可以去嗎？他說可以，我想說你確定？他回說當然，讓我確認飛機上有沒有空間。」

格林回憶說，當下也不清楚飛機上是否還有位置，「但我想詹姆斯可能說過他不會做那台飛機，他有另一台飛機，所以我可以和他們一起飛去。我們在四季酒店旁有兩間房子，我也不認為本還有這兩棟。你知道為什麼我認為卡特可以有整棟房？因為我想詹姆斯說過不會住我家。」

不只有2017年明星賽這段插曲，格林和詹姆斯也常在場上交鋒，尤其是詹姆斯在騎士隊時期，「勇騎大戰」連續4年在NBA總冠軍賽上演，堪稱當時世仇對決，不過隨著時間更迭，很多恩怨都成過去式。

格林分享說，詹姆斯之前會問朋友，為何要和格林打交道，所以當自己和卡特、保羅關係仍好，和詹姆斯就有很多相處時間，「然後我們開始建立關係，因為我意識到，他和我真的很像，他的用語和我一樣，他和我來自相同地方，我們交情從此開始建立。」

延伸閱讀

NBA／連20年場均25分中斷！詹姆斯仍有望延續另一偉大紀錄

NBA／巴特勒、庫明加和格林無法共存 勇士主帥：需更多空間

NBA／格林認為柯瑞能角逐年度第一隊 2點原因被犯規沒哨音

NBA／詹姆斯又創紀錄 成芭比世界首位男性運動員娃娃

相關新聞

NBA／聯盟撤銷技術犯規！愛德華例行賽最終戰能打了

灰狼隊當家球星愛德華（Anthony Edwards）昨天出戰籃網隊領到本季第18次技術犯規，照規定將禁賽一場，不過今天...

NBA／總冠軍必贏定律！雷霆有望創史上單季最多淨勝分紀錄

隨著例行賽進入尾聲，已經創下隊史最佳67勝的雷霆，最後一戰將會面對早早就關機的鵜鶘，有機會成為史上第7支至少取得單季68勝的球隊。 前面6隊分別是2015-16年賽季勇士的73勝、1995-96

NBA／強碰快艇將決定誰晉季後賽 柯瑞：就像搶七大戰

勇士在今天大勝拓荒者後，保住西區第6名位置，並且將在例行賽封關戰碰上排名第5名的快艇，勝方將有很高機率直接晉級季後賽，落...

NBA／里夫斯自信喊「湖人總冠軍」唐西奇認同：我們很難輸

湖人隊今天擊敗火箭隊，確定成為西區第3種子。主力後衛里夫斯（Austin Reaves）賽後受訪時自信表示，湖人能拿下總冠軍。 這是湖人自2020年以來拿下單季50勝，當年湖人在泡泡園區奪下隊史

NBA／現在是詹皇麻吉 格林上節目自爆：討厭過詹姆斯

湖人隊和勇士隊有機會在今年季後賽首輪碰頭，勇士防守悍將格林（Draymond Green）近期上節目「Brownie a...

NBA／連20年場均25分中斷！詹姆斯仍有望延續另一偉大紀錄

湖人在確保取得西區第3種子的情況下，明天例行賽最後一戰將讓陣中主力核心詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）等輪休，這意味著詹姆士連續20年賽季場均25分的紀錄確定畫下句

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。