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NBA／連20年場均25分中斷！詹姆斯仍有望延續另一偉大紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯連20年場均25分紀錄中斷。 法新社
詹姆斯連20年場均25分紀錄中斷。 法新社

湖人在確保取得西區第3種子的情況下，明天例行賽最後一戰將讓陣中主力核心詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）等輪休，這意味著詹姆士連續20年賽季場均25分的紀錄確定畫下句點。

原本在湖人先前對火箭的比賽中，詹姆斯仍有理論上的機會可以延續紀錄，他需要單場攻下54分才能達標。然而，這場比賽詹姆斯因腹股溝輕微不適提前退場，最後只拿下14分8助攻4籃板。

雖然隨後他回到板凳與隊友一同慶祝湖人鎖定西區第3種子，看來傷勢並無大礙，但沒有上場也代表這項傳奇紀錄正式落幕。

在NBA歷史上，能夠連續5季場均25分已屬不易，詹姆斯卻締造了連續20季的壯舉。作為對比，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）是連續11季，包含連7季破30分；杜蘭特（Kevin Durant）、布萊恩（Kobe Bryant）等得分好手也未曾達到15季。

邁向生涯第22個賽季的詹姆斯本季依然展現出色的統治力，累積出賽70場，場均繳出24.4分7.8籃板8.2助攻的全方面數據，投籃命中率仍高達51.3%、三分球也有37.6%，以任何標準來看，這都是一個令人驚嘆的成績，特別是對一名高齡40歲的老將而言更是令人難以置信。

雖然連續20季至少場均25分的紀錄中斷，但詹姆斯自2005年開始，已經連續20年入選NBA的「年度最佳陣容」，今年他仍有條件角逐年度獎項，憑著全能數據和湖人戰績，這項紀錄可望再延續。

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