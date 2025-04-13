NBA／總冠軍必贏定律！雷霆有望創史上單季最多淨勝分紀錄

隨著例行賽進入尾聲，已經創下隊史最佳67勝的雷霆，最後一戰將會面對早早就關機的鵜鶘，有機會成為史上第7支至少取得單季68勝的球隊。

前面6隊分別是2015-16年賽季勇士的73勝、1995-96年賽季公牛的72勝、1971-72年賽季湖人的69勝、1996-97年賽季公牛的69勝、1966-67年賽季76人的68勝、1972-73年賽季塞爾蒂克的68勝。

除了挑戰勝場數外，雷霆在例行賽最終戰還有極大機會可以達成一項震古鑠今的空前紀錄。

年輕的雷霆戰隊本季展現攻守兼備的強悍實力，是所有球隊中唯一淨勝分超過雙位數的球隊。根據統計，雷霆在前81場比賽一共淨勝1040分，這項數據高居史上第一。

排名第2的是1971-72年賽季的湖人，82場一共淨勝1007分，意味著雷霆只要不輸給鵜鶘32分以上，就會創下史上單季最多淨勝分紀錄。

歷史上單季淨勝分超過1000分的球隊還包括1970-71年公鹿的1005分和1995-96年公牛的1004分；至於勇士在2016-17年賽季的淨勝分為954分，名列史上第5，上季的塞爾蒂克淨勝分為930分，排名第6。

上述這5支球隊最終都贏得當年總冠軍，雷霆能否複製這樣的勝利模式，也成了外界關注焦點。