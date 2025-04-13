NBA／聯盟撤銷技術犯規！愛德華例行賽最終戰能打了

灰狼隊當家球星愛德華（Anthony Edwards）昨天出戰籃網隊領到本季第18次技術犯規，照規定將禁賽一場，不過今天案情「逆轉」，NBA宣布愛德華這次技術犯規經過審查後撤銷，讓他可以在明天例行賽關鍵最終戰碰爵士隊出賽。

根據NBA規定，任何球員單季累積16次技術犯規就要禁賽一場，之後每增加2次技術犯規就要禁賽一場，愛德華昨天第二節防守強森（Keon Johnso）領到的技術犯規，將讓他缺席攸關西區排名的關鍵戰，他賽後也解釋當下狀況，並希望聯盟能重新檢視這次吹判；灰狼教頭芬奇（Chris Finch）也說，當下根本沒聽到任何對於這次技術犯規的清楚解釋。

「看起來沒有任何過分或太情緒化的行為。」芬奇說。

根據《美聯社》報導，裁判長肯尼迪（Bill Kennedy）告訴記者，愛德華是因對裁判阿科斯塔（Ray Acosta）噴髒話而領到技術犯規。

愛德華2月底碰湖人隊時把球仍像看台，領到本季第16次技術犯規，接續碰爵士隊時遭到禁賽，球隊也以116：117輸球，不過接續20場比賽灰狼打出16勝4敗戰績，目前以48勝33敗戰績排名西區第7。

西區排名第4到第7的球隊還不明朗，排名第7的灰狼明天最終戰若贏球，不但有機會直接晉級季後賽，最佳排名還可能到第4位，代表能享有季後賽首輪主場優勢，愛德華能出賽成球隊利多消息。