NBA／里夫斯自信喊「湖人總冠軍」唐西奇認同：我們很難輸

湖人隊今天擊敗火箭隊，確定成為西區第3種子。主力後衛里夫斯（Austin Reaves）賽後受訪時自信表示，湖人能拿下總冠軍。

這是湖人自2020年以來拿下單季50勝，當年湖人在泡泡園區奪下隊史第17冠。里夫斯受訪時被問到今年能否奪冠，他說，「老實說我真的覺得我們能奪冠，原因是我知道休息室所有人都相信這點。」

詹姆斯（LeBron James）賽後沒有受訪，唐西奇（Luka Doncic）則認同里夫斯的想法，「我覺得我們有能奪冠的陣容，只要大家專心投入，我們就是難以被擊敗的球隊，這就是我們的目標。」

湖人本季面臨陣容大幅改動，里夫斯直呼，「我前幾天還跟最好的朋友開玩笑，說這個賽季感覺像過了5年，但又覺得好像才剛開始。不管我們經歷什麼，每次遇到逆境，這個團隊總能挺過來，這就是你對一支球隊能有的最大期望。」