NBA／勇士若贏快艇季後賽首輪與湖人交手 輸球高機率打附加賽

NBA例行賽各隊都只剩1場比賽，西區4至8名仍形成大混戰，如果勇士隊下一戰擊敗快艇隊，確定西區第6，不用打附加賽；如果輸球，則確定第7名要打附加賽。 西區前3名已確定是雷霆、火箭和湖人隊。依對戰

2025-04-12 16:28