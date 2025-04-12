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NBA／勇士若贏快艇季後賽首輪與湖人交手 輸球高機率打附加賽
NBA例行賽各隊都只剩1場比賽，西區4至8名仍形成大混戰，如果勇士隊下一戰擊敗快艇隊，確定西區第6，不用打附加賽；如果輸球，則確定第7名要打附加賽。
西區前3名已確定是雷霆、火箭和湖人隊。依對戰優劣勢，目前金塊隊戰績49勝32敗第4、快艇49勝32敗第5、勇士48勝33敗第6、灰狼隊48勝33敗第7，灰熊隊47勝34敗第8。
勇士記者史萊特（Anthony Slater）指出，如果勇士擊敗快艇確定成為第6種子，勇士輸球高機率成為第7種子。如果勇士輸球，灰狼隊爆冷輸爵士隊，勇士還是第6種子。
湖人是第3種子，很有機會首輪就與勇士交手。湖人記者布哈（Jovan Buha）分析，沒有爆冷的話，金塊會擊敗火箭、灰狼會贏爵士，如果快艇贏球，湖人要對上灰狼；如果勇士贏球，湖人就要對決勇士。
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