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NBA／強碰快艇將決定誰晉季後賽 柯瑞：就像搶七大戰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
勇士例行賽最終戰將和快艇一拚前6名季後賽門票。 美聯社
勇士例行賽最終戰將和快艇一拚前6名季後賽門票。 美聯社

勇士在今天大勝拓荒者後，保住西區第6名位置，並且將在例行賽封關戰碰上排名第5名的快艇，勝方將有很高機率直接晉級季後賽，落敗的球隊則可能落入附加賽，對此，勇士柯瑞（Stephen Curry）表示，這感覺就像是一場搶七大戰。

排名西區4至8名的金塊、快艇、勇士、灰狼、灰熊今天都出賽，最終僅有灰熊輸球確定落入附加賽，剩下2張季後賽門票將由4隊在14日的封關戰爭奪，其中勇士與快艇更將正面對決，至於金塊將對上已提前練兵的火箭、灰狼則將對上戰績墊底的爵士，在金塊與灰狼都有很高機率能夠贏球的情況下，勇士與快艇之戰勝方將可望晉級季後賽，輸家則落入附加賽。

對於將在賽季封關戰決定季後賽席次，柯瑞說：「那場比賽肯定會很激烈，我不想說得太過誇張，但確實是一場關乎一切的賽事，大概就像是季後賽搶七大戰一樣，贏了我們就能直接進入季後賽，輸了就可能要去打附加賽。」

而格林（Draymond Green）也認可這樣的說法，「這會是一場季後賽級別的對決，強度肯定是拉滿，我預感比賽將會充滿身體對抗與戰術對決，將會是一場巔峰之戰。」

格林也強調，能否拿下這場比賽進而晉級季後賽，對於勇士本賽季的最終成績也可能產生巨大影響，「大家可能無法了解休息一周對於身體恢復有多大的影響，你看看柯瑞休息一周後再回來狀態有多好，這肯定會讓你感到驚訝。」 

Stephen Curry 勇士 快艇

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