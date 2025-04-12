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NBA／單季平均大三元卻可能不是MVP 教頭為約柯奇抱屈

中央社／ 台北12日電
約柯奇確定成為史上第3名單季平均大三元的名將。 截圖自金塊官方X
約柯奇確定成為史上第3名單季平均大三元的名將。 截圖自金塊官方X

丹佛金塊明星中鋒約柯奇，今天繳出26分、16籃板、13助攻本季第34次大三元，率隊以117比109擊敗曼菲斯灰熊，而賽後約柯奇也確定成為史上第3名單季平均大三元的名將。

金塊今天在第2節一度落後達15分，但隨即在約柯奇帶領下逐步收復失土；第4節靠著3分多鐘內一波13比0的攻勢超前比數，並且在終場前1分16秒取得8分領先，拿下艱辛的勝利。

連同今天這場比賽在內，約柯奇（Nikola Jokic）在本季已出賽69場，累積得分2053分、885籃板、709助攻；也就是說，就算他的第70場出賽所有數據都掛蛋，本季例行賽平均仍有大三元。

約柯奇也是繼1961-62年賽季的羅柏森（Oscar Robertson）、現任金塊隊友衛斯特布魯克（RussellWestbrook，4次）後，NBA史上第3人達成單季平均大三元的驚人數據，更是中鋒第一人。

儘管約柯奇寫下驚人紀錄，但外界多數認為MVP之爭早已劃下句點，將是率雷霆拿下聯盟最佳戰績的亞歷山大的囊中物，了解媒體風向的金塊代理教頭艾德曼，今天賽後也提前為約柯奇抱屈，露出諷刺的笑容說：「如果約柯奇沒贏得MVP，這將是史上有最偉大賽季表現，卻寫下未能贏得MVP的先例」。

至於約柯奇談單季平均大三元紀錄則維持一貫低調：「這真的很酷，我想我以前沒辦到過，不過我也不知道該說些什麼，很棒就是了。」

金塊意外開除前教練馬龍（Michael Malone）後，接連擊敗沙加緬度國王、曼菲斯灰熊拿下2連勝，目前仍排在西區第4，但還沒確定可以直接排在前6名晉級季後賽。

反觀灰熊今天輸了這場比賽後，確定只能從附加賽拚搶季後賽門票；而目前西區第4到第7的金塊、洛杉磯快艇、金州勇士、明尼蘇達灰狼之間最終排名，都還得等到4月14日例行賽最後一天的賽程結束後才能確定。

今天洛杉磯湖人以140比109大勝主力輪休的休士頓火箭後，則確定拿下西區第3。

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