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NBA／湖人大勝火箭鎖定西區第3種子 2020年後首度單季50勝
湖人隊今天在主場迎戰殘陣火箭隊，唐西奇（Luka Doncic）全場狂砍39分，帶隊以140：109贏球。湖人因對戰優勢，鎖定西區第3種子，這也是湖人2020年後首度單季50勝。
火箭已確定是西區第2種子，除了要拚全勤的格林（Jalen Green），其他主力球員都輪休。湖人第二節狂攻40分，將分差拉開至22分，終場以31分之差輕鬆取勝。
唐西奇全場19投13中，攻下39分8籃板7助攻。里夫斯（Austin Reaves）得到23分7籃板6助攻，詹姆斯（LeBron James）只上場22分鐘，拿下14分8助攻。
火箭則以惠特摩（Cameron Whitmore）表現最佳，他全場19投13中，三分球12中7，拿到34分8籃板。
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