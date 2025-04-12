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NBA／安比德完成左膝手術 6周後重新評估傷勢

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德接受了左膝關節鏡手術。 路透社
安比德接受了左膝關節鏡手術。 路透社

費城76人官方宣佈，當家中鋒安比德（Joel Embiid）本周已經接受了左膝關節鏡手術，執刀醫師為紐約大學朗格尼運動醫學中心的格拉紹醫師（Dr. Jonathan L. Glashow）。手術完成後，安比德將在6周後再次接受評估。

安比德本季持續受到左膝傷勢影響，2月底就宣布賽季提前報銷。他與球隊醫療團隊先前經過數週的專家會診和治療方案評估後，最終決定透過手術解決這個問題。

這次進行手術的左膝，正是安比德在2024年2月接受過手術的同一部位。當時他因為膝蓋外側半月板受傷接受治療，但術後在去年4月復出，參與了76人與尼克季後賽首輪系列賽的全部6場比賽，還在夏天代表美國隊出征巴黎奧運。然而，自去年秋天起，他膝蓋持續出現腫脹情況，導致他本季的初次登場延後至11月12日。

即便回歸球場，安比德本季也未完全恢復健康。他總計本季僅出賽19場比賽，場均貢獻23.8分、8.2籃板與4.5助攻，平均上場時間為30.2分鐘，無論是得分、籃板，或是44.4%的投籃命中率及29.9%的三分命中率，都低於他的生涯平均表現。

據了解，76人原本希望透過更多的上場磨合來改善安比德的膝蓋狀況，但隨著他持續感到疼痛和腫脹，安比德本人也逐漸認為再次接受手術才是正確選擇。

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania），針對如何治療安比德的膝傷，球隊內部與球星之間出現一些意見分歧，也導致雙方關係一度出現緊張狀態。

76人本季早已提前關機，下個賽季能否重振雄風，安比德的復原進展將是重要關鍵。76人主帥諾斯（Nick Nurse）坦言，下個賽季若想在東區展現\競爭力，最關鍵的因素就是確保安比德能夠恢復到健康狀態。

未來3個賽季，安比德仍握有1.79億美元的保障薪資，此外在2028-29年賽季還有6900萬美元的球員選項。

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