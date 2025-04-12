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NBA／東區季後賽兩組對戰出爐 公鹿首輪將再戰溜馬

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
東區季後賽首輪兩組對戰出爐，活塞將挑戰尼克，公鹿要再戰溜馬。截圖自ESPN X
東區季後賽首輪兩組對戰出爐，活塞將挑戰尼克，公鹿要再戰溜馬。截圖自ESPN X

NBA例行賽邁入尾聲，其中已經確定季後賽與附加賽參賽隊伍的東區，今天在公鹿隊以125：119擊敗活塞隊後，也敲定兩組季後賽對戰組合，公鹿將在首輪迎戰排名第4名的溜馬隊，至於活塞隊則將對上第3種子的尼克隊。

公鹿與活塞在今天賽前以2場勝差分居東區第5、6名，而兩隊在例行賽最後2場比賽也將上演2連戰，只要今天公鹿能夠擊敗活塞，兩隊的排名也將就此底定。

而今天公鹿也展現必勝決心，在球隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）全場猛轟32分外帶15助攻、11籃板的「大三元」數據，以及在第四節最後9秒賞給活塞畢斯利（Malik Beasley）一記決定比賽勝負的火鍋下，最終公鹿就以6分差距收下7連勝，確定以東區第5名晉級季後賽。

公鹿隊以125：119擊敗活塞隊後，確定季後賽首輪要再戰溜馬。 法新社
公鹿隊以125：119擊敗活塞隊後，確定季後賽首輪要再戰溜馬。 法新社

在公鹿贏球而溜馬今天不敵魔術隊的情況下，公鹿也將連兩年在季後賽首輪與溜馬碰頭，去年溜馬以下剋上爆冷淘汰公鹿，對於雙方將再一次碰頭，溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）說：「他們非常強大，並擁有兩名頂尖的球星，我們都知道他們的殺傷力有多強，今年他們還變得更強了，陣容深度也更出色，對陣他們將會充滿挑戰。」

至於活塞輸球後則將在首輪對上第3名的尼克，今天攻下36分、12助攻的康寧漢（Cade Cunningham）在談到球隊將前進季後賽時說：「今年能取得這樣的成績，大家感覺都很棒，尤其是對於這座城市來說，我們把季後賽重新帶回到底特律，但我們還沒有感到滿足，對於比賽依舊渴望，我們想要在首輪贏下比賽。」

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