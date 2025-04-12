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NBA／魔術「國防部長」出賽滿70場 本季多賺8400萬

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
奧蘭多魔術前鋒艾薩克。 路透社
奧蘭多魔術前鋒艾薩克。 路透社

綽號「國防部長（Minister of Defense）」 的奧蘭多魔術前鋒艾薩克（Jonathan Isaac）一掃過往傷病陰霾，加上今天出戰溜馬，本季已經累積出賽70場。

根據《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）的消息，艾薩克成功觸發合約中的260萬美元（約8400萬台幣）激勵獎金。這筆獎金將額外添加至他原本2500萬美元的基本薪資，這讓他在2024-25年賽季的總薪資來到2760萬美元。

艾薩克合約中的這項激勵條款一直被視為「不易達成」的項目，原因是他上季未達70場出賽標準，因此這筆獎金先前並未計入球隊薪資上限之內。

事實上，這也是艾薩克自2018-19年賽季以來首次單季出賽達70場。身高6呎10吋的艾薩克，曾在2019-20賽季因前十字韌帶撕裂而遭遇重大傷勢，在本季之前的5個賽季合計僅出賽103場。

雖然本季艾薩克的角色相較以往有所縮減，但仍在有限上場時間內發揮顯著的防守價值。截至前一場比賽，他場均出賽15.2分鐘，可貢獻5.2分、4.3個籃板與1.1次阻攻。當艾薩克在場上時，魔術隊每100回合僅失106.5分，這甚至比聯盟目前防守最佳的雷霆隊（106.7分）還要略勝一籌，足見他的防守影響力依舊顯著。

儘管這筆獎金使艾薩克的薪資有所增加，但魔術隊本賽季團隊薪資仍處於聯盟最低之列。即便計入這筆獎金，球隊薪資總額仍遠低於豪華稅門檻。

一般來說，當一名球員在某個賽季達成特定激勵獎金條件後，下一個賽季該獎金會被視為「可能達成」，必須計入下一賽季的薪資上限內。然而，由於艾薩克去年夏天簽下的續約合約當中並未包含「出賽滿70場」的激勵條款，因此他下個賽季1500萬美元的薪資上限將不受本次獎金觸發的影響。

艾薩克在去年是簽下5年8400萬美元的延長合約，今年年薪為2500萬美元，接下來4年還有5900萬美元，年薪採遞減方式。

魔術在今天比賽中以129比115力壓溜馬，領先老鷹2場勝差，在例行賽還剩1場的情況下，排名確定東區第7，在附加賽中將握有主場優勢。

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