聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／勇士是湖人季後賽最大威脅！皮爾斯：這隊有3位名人堂
勇士和湖人兩大人氣球隊發動交易後，戰績都大幅提升。名人堂球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）認為，勇士是湖人季後賽首輪唯一需要擔心的對手。
皮爾斯目前擔任《Fox Sports》節目分析師，他認為最可能讓湖人陷入苦戰的球隊是勇士，「所有首輪對手，這是唯一我為湖人感到擔心的球隊，因為這隊有3位名人堂等級球員。你面對那些幾年前奪冠、隨時可能回魂的老將，他們系列賽隨時可能打瘋。」
皮爾斯問，「你要對上柯瑞（Steph Curry）和格林（Draymond Green），還有巴特勒（Jimmy Butler），這種系列賽會有安全感嗎？格林是今年最佳防守球員的大熱門，他能守住任何一位湖人球員。我覺得連唐西奇（Luka Doncic）都會對格林和巴特勒感到頭痛。」
今天賽前，湖人戰績49勝31敗，暫居西區第3，領先金塊和快艇1場，領先勇士、灰熊和灰狼隊2場。
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言