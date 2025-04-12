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NBA／勇士是湖人季後賽最大威脅！皮爾斯：這隊有3位名人堂

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒(左)、格林(中)、唐西奇(右)。 歐新社
巴特勒(左)、格林(中)、唐西奇(右)。 歐新社

勇士湖人兩大人氣球隊發動交易後，戰績都大幅提升。名人堂球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）認為，勇士是湖人季後賽首輪唯一需要擔心的對手。

皮爾斯目前擔任《Fox Sports》節目分析師，他認為最可能讓湖人陷入苦戰的球隊是勇士，「所有首輪對手，這是唯一我為湖人感到擔心的球隊，因為這隊有3位名人堂等級球員。你面對那些幾年前奪冠、隨時可能回魂的老將，他們系列賽隨時可能打瘋。」

皮爾斯問，「你要對上柯瑞（Steph Curry）和格林（Draymond Green），還有巴特勒（Jimmy Butler），這種系列賽會有安全感嗎？格林是今年最佳防守球員的大熱門，他能守住任何一位湖人球員。我覺得連唐西奇（Luka Doncic）都會對格林和巴特勒感到頭痛。」

今天賽前，湖人戰績49勝31敗，暫居西區第3，領先金塊和快艇1場，領先勇士、灰熊和灰狼隊2場。

Draymond Green Jimmy Butler Luka Doncic Paul Pierce Stephen Curry 勇士 湖人

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