NBA／唐西奇解放進攻！場均單打次數創新高 里夫斯：我只想贏

湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）已經證明自己是球隊爭冠藍圖中不可或缺的一環。球隊總管佩林卡（Rob Pelinka）對於里夫斯與兩位歷史級巨星詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Doncic）之間的合作相當有信心。

「我的理論是，那些熱愛贏球的籃球天才，總能找到彼此搭配的方式，」佩林卡在接受《ESPN》訪問時表示，「我們知道詹姆斯是一位籃球大師，渴望在最高水平的舞台上贏得勝利，唐西奇同樣如此。而里夫斯也正在走上這條路。他了解比賽，讀得懂場上局勢，他可以融入任何組合。」

這位昔日乏人問津的落選後衛表現不斷突破外界預期，尤其在近期5場比賽中有4場單場得分超過30分，且連續兩場比賽一共轟進15記三分球，創下湖人隊史紀錄。

一名西區球隊高管直言：「他是自華勒斯（Ben Wallace）以來最出色的落選球員，而『大班』如今已是名人堂成員。」

隨著唐西奇的到來，更進一步解放里夫斯的發揮空間，因為對手經常必須將最強的防守者派去防守唐西奇與詹姆斯，這讓里夫斯擁有更多空間，敢於主動出擊。本季，里夫斯場均單打次數達到生涯新高的3.1次，在唐西奇加盟後更是上升至每場4.5次。

「我只想贏球。無論何時只要我在場上，我都相信自己能夠改變比賽。」里夫斯說道。

里夫斯目前的合約為4年5400萬美元，被視為聯盟中CP值極高的合約之一。他今夏有資格可以簽下4年8920萬美元的延長合約，替代原本2026-27年賽季的1490萬美元球員選項。若他選擇等到2026年再談續約，則可望爭取4年9800萬美元的價碼，或者選擇成為完全自由球員，有資格簽下佔當季薪資上限25%的頂薪合約。

對於里夫斯在湖人的長遠未來，球隊老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）也表達了清晰的立場：「他的打球方式、每球必爭、為了團隊不惜犧牲身體，當你看到這樣的球員，你自然而然會被他吸引並支持他。從第一天開始他就是這樣的球員，他一次又一次證明了自己，我們真的很幸運能擁有他。」