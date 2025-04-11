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NBA／薪資架構限制多！美媒曝杜蘭特未來交易動向不樂觀

聯合新聞網／ 綜合外電報導
杜蘭特在賽季尾聲進入傷兵名單，太陽也提前告別賽季。 法新社
杜蘭特在賽季尾聲進入傷兵名單，太陽也提前告別賽季。 法新社

就在鳳凰城太陽遭到淘汰、確定無緣季後賽後，當家球星也是未來名人堂成員杜蘭特（Kevin Durant）的下一步動向就成了外界關注的焦點。不過根據《ESPN》資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出，杜蘭特的未來動向情況「並不樂觀」。

杜蘭特目前合約還剩一年，但據傳太陽隊在交易截止日前曾考慮出手送走他，雙方關係可能已經出現裂痕，甚至難以修復。

溫德霍斯特在節目中進一步分析為何今夏要交易杜蘭特並不簡單：「杜蘭特會想要挑3支他想去的球隊，然後說：『我願意去那裡，並準備好簽下一份兩年1億2千萬美元的延長合約，加起來就是三年1億8千萬美元的保障期。』」

但在NBA新的勞資協議制度下，這樣的交易模式對大多數具競爭力的球隊來說幾乎是不可能的任務。

現年37歲的杜蘭特，本季因傷缺席多場比賽，也因此無緣入選年度最佳陣容，再加上他高達5500萬美元的年薪，讓任何潛在交易都變得更加複雜。

「如果你是一支戰力強的球隊，可能根本無法負擔杜蘭特這樣的薪資。」溫德霍斯特補充。

在最新的勞資協議中，聯盟針對超過豪華稅第一層或第二層門檻的球隊限制更多，包括喪失選秀權、不得合併薪資進行交易、不能使用中產條款等規定，使得高薪球員交易難度大增。

「杜蘭特甚至有可能被當作一份『到期合約』處理，」溫德霍斯特說，「也就是說他明年薪水是5500萬美元，有球隊可能會以『租借一年』的心態接手，或者是用他來清理薪資空間。」

「這並非在質疑杜蘭特的實力，也不是在討論他對球隊的價值，而是在指出當今NBA的薪資制度規範下，交易一位薪資高達5500萬美元、且期望獲得高額續約的球員有多麼困難。」

杜蘭特本季仍有場均26.6分、6.0籃板、4.2助攻的數據成績，投籃命中率達52.7%，三分命中率也高達43.0%，展現出極高的進攻效率。

然而，隨著太陽隊進入休賽季，杜蘭特的下一步該往哪走，仍籠罩在不確定的陰影之中。

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