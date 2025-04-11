NBA／巴特勒、庫明加和格林無法共存 勇士主帥：需更多空間

勇士隊交易來巴特勒（Jimmy Butler III）後，戰績突飛猛進，22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的重要性也逐漸降低。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時直言，巴特勒、庫明加和格林（Draymond Green）化學反應不佳。

勇士交易巴特勒之前，庫明加曾兩度單場砍進34分，不過1月初卻受傷，3月14日歸隊後庫明加打了14場比賽，上場時間從未超過30分鐘。

巴特勒、庫明加和格林三人同時在場情況下，勇士每百回合淨勝分為-24.9。柯爾也直言，「巴特勒、庫明加和格林同時上場其實不太搭，真的不太行，我們需要更多進攻空間，我們已經找到不錯的陣容組合，這就是NBA，你要隨時適應球隊的狀況。」

庫明加沒有因為地位下滑而擺爛，而是持續展現積極防守態度，甚至主動要求防守對方主將，與湖人隊的比賽就是如此，格林也稱讚他，「他主動要求防守重要球員，這說明一切。我們私下和公開都要求過他在防守端更進一步，而他真的做到了。」

本季是庫明加生涯第4季，儘管他具備潛力，但仍沒有成為固定先發球員，休賽季他將成為受限制自由球員，他的去留屆時勢必再度引發討論。