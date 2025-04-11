NBA／進入「無我」狂飆44分 愛德華透露每天看喬丹影片

灰狼隊在今天與灰熊隊的季後賽卡位關鍵戰中，靠著第三節單節猛轟創隊史紀錄的52分拿下勝利，並且將同戰績的勇士隊送上第6名位置，賽後攻下全場最高44分的灰狼一哥愛德華（Anthony Edwards）也強調，今天關鍵戰前訓練師就提醒他必須進入「無我」狀態，而他也確實努力做到。

灰熊、勇士與灰狼在今天賽前各以半場勝差排名西區第6至8名，加上第4、5名的金塊隊與快艇隊也僅以半場勝差領先，讓西區季後賽卡位戰進入白熱化階段，而今天灰狼與灰熊之戰更是將直接影響西區6至8名排序，讓兩隊都背負不能輸球的壓力。

其中西區排名第8名的灰狼，在上半場打完還以5分落後的情況下，靠著第三節單節猛轟52分的表現逆轉戰局，其中愛德華單節5次出手全都命中、拿下18分，全場進帳44分，成為灰狼拿下關鍵一戰的最大功臣。

談到今天如入無人之境的表現，愛德華說：「我的訓練師賽前提醒我，必須進入『無我』狀態，我也努力做到，我一直都在研究這件事，他每天也都會給我看喬丹（Michael Jordan）的放空自我影片，其中一句話也點醒了我，那就是『如果連出手不敢，那你還需要怕投不進嗎？』」

愛德華強調，今天這場比賽他們勢在必得，當他們有這樣的企圖心時，對手都將倒霉，「今天這場是非贏不可的比賽，所以我告訴康利（Mike Conley）我要盯死他們，一旦我有這種決心時，誰碰上誰倒楣。」

儘管在贏下這場比賽後，灰狼、灰熊與勇士同為47勝33敗，在比較對戰成績後由勇士升上第6名，灰狼仍是在第8名，但在賽季還有兩場比賽的情況下，排名仍有可能翻轉，至於灰熊明天將續戰金塊隊，主控莫蘭特（Ja Morant）說：「我們必須拿出防守，並贏下明天的比賽。」