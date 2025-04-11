快訊

習近平首發聲！會見西班牙首相 強調「關稅戰沒贏家」：不懼打壓

抬頭驚見樹上有顆全白毛球 真實身分竟是「機率10萬分之1」傳說級生物

紐約直升機墜河瞬間畫面曝光！機身解體 螺旋槳也噴飛

NBA／湖人有望以第3種子出征季後賽 傳傾向保留現有陣容

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
湖人目前暫居西區第3種子。 美聯社
湖人目前暫居西區第3種子。 美聯社

洛杉磯湖人隊必須在4月13日之前，決定是否要將目前持有雙向合約的球員傑米森（Trey Jemison III）或克洛科（Christian Koloko）轉換成正式合約，使他們具備季後賽的參賽資格。然而根據最新消息，湖人仍傾向維持現有陣容，不做調整。

據《The Athletic》記者布哈（Jovan Buha）透露：「就我所聽到的消息，湖人更傾向維持當前的陣容不變。不過在這幾天內球隊仍有可能改變主意，我並非說這個決定百分之百確定，但目前球隊內部的傾向是如此。」

布哈在稍早前的報導中也表達了相似觀點：「截至4月9日為止，湖人不調整陣容的可能性比較高。但我並未完全排除情勢轉變的可能，目前我的感覺是湖人傾向於保留現有的球隊名單。」

若湖人真的決定要進行陣容調整，現階段最可能被釋出騰出空間的球員是中鋒連恩（Alex Len）。先前湖人曾將古德溫（Jordan Goodwin）的合約轉為正式合約，並裁掉了瑞迪許（Cam Reddish）。

連恩自從加盟湖人以來，總共出賽9場比賽，場均上場12.1分鐘，繳出2.0分、3.2籃板的成績。

湖人目前以49勝31敗的戰績排名西區第3，最後兩場例行賽分別是在主場迎戰火箭，以及客場面對拓荒者。

相關新聞

NBA／馬龍力挺衛少成下台導火線！美媒：球員們無法認同

金塊隊開除總教練馬龍（Michael Malone）震撼聯盟，據《The Athletic》報導，馬龍對待衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的方式，引發其他球員們不滿。 報導指出

NBA／灰狼單節52分破隊史退灰熊 兩隊與勇士同戰績並列西6

還在為西區季後賽最終席次卡位的灰熊隊與灰狼隊今天在曼菲斯交手，儘管上半場打完灰狼還一度以4分落後，不過靠著第三節藍道（J...

NBA／從持槍到扔手榴彈 莫蘭特：若有人不爽我再換新的

曾經因耍槍風波有礙聯盟形象遭禁賽處分的灰熊球星莫蘭特（Ja Morant），日前又在對熱火比賽中做出持槍手勢遭罰款7.5萬美元，但顯然莫蘭特孩不想乖乖就範，依然在測試聯盟底線。 被問到對於罰款的

NBA／湖人有望以第3種子出征季後賽 傳傾向保留現有陣容

洛杉磯湖人隊必須在4月13日之前，決定是否要將目前持有雙向合約的球員傑米森（Trey Jemison III）或克洛科（Christian Koloko）轉換成正式合約，使他們具備季後賽的參賽資格。然

NBA／巴特勒、庫明加和格林無法共存 勇士主帥：需更多空間

勇士隊交易來巴特勒（Jimmy Butler III）後，戰績突飛猛進，22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的重要性也逐漸降低。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時直言，巴特勒、

NBA／進入「無我」狂飆44分 愛德華透露每天看喬丹影片

灰狼隊在今天與灰熊隊的季後賽卡位關鍵戰中，靠著第三節單節猛轟創隊史紀錄的52分拿下勝利，並且將同戰績的勇士隊送上第6名位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。