NBA／湖人有望以第3種子出征季後賽 傳傾向保留現有陣容

洛杉磯湖人隊必須在4月13日之前，決定是否要將目前持有雙向合約的球員傑米森（Trey Jemison III）或克洛科（Christian Koloko）轉換成正式合約，使他們具備季後賽的參賽資格。然而根據最新消息，湖人仍傾向維持現有陣容，不做調整。

據《The Athletic》記者布哈（Jovan Buha）透露：「就我所聽到的消息，湖人更傾向維持當前的陣容不變。不過在這幾天內球隊仍有可能改變主意，我並非說這個決定百分之百確定，但目前球隊內部的傾向是如此。」

布哈在稍早前的報導中也表達了相似觀點：「截至4月9日為止，湖人不調整陣容的可能性比較高。但我並未完全排除情勢轉變的可能，目前我的感覺是湖人傾向於保留現有的球隊名單。」

若湖人真的決定要進行陣容調整，現階段最可能被釋出騰出空間的球員是中鋒連恩（Alex Len）。先前湖人曾將古德溫（Jordan Goodwin）的合約轉為正式合約，並裁掉了瑞迪許（Cam Reddish）。

連恩自從加盟湖人以來，總共出賽9場比賽，場均上場12.1分鐘，繳出2.0分、3.2籃板的成績。

湖人目前以49勝31敗的戰績排名西區第3，最後兩場例行賽分別是在主場迎戰火箭，以及客場面對拓荒者。