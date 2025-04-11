NBA／21世紀最會抄球的人！老鷹「吸塵器」超越艾佛森紀錄
老鷹隊今天作客籃網隊，「吸塵器」丹尼爾斯（Dyson Daniels） 單場3抄截成功，加上法國狀元里薩赫（Zaccharie Risacher）狂砍生涯新高38分，以133：109大勝。
里薩赫全場20投15中，單場38分是本季新秀最多紀錄。丹尼爾斯單場3抄截，本季累積226次抄截，超越「戰神」艾佛森（Allen Iverson）的225次，成為21世紀單季抄截最多的球員。
聯盟單季最多抄截是「大O」羅伯森（Oscar Robertson）1985-86賽季的301次。丹尼爾斯是1995-96賽季裴頓（Gary Payton）231次以來，單季抄截數最多的球員，當年裴頓奪下年度最佳防守球員（DPOY）。
丹尼爾斯休賽季被鵜鶘隊交易到老鷹，本季是他生涯第3季，出賽75場，平均得到14.2分、5.9籃板、4.3助攻、3.0抄截，三分球命中率34.6%。
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