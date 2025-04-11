NBA／21世紀最會抄球的人！老鷹「吸塵器」超越艾佛森紀錄

曾經因耍槍風波有礙聯盟形象遭禁賽處分的灰熊球星莫蘭特（Ja Morant），日前又在對熱火比賽中做出持槍手勢遭罰款7.5萬美元，但顯然莫蘭特孩不想乖乖就範，依然在測試聯盟底線。 被問到對於罰款的

2025-04-11 12:13