NBA／馬龍力挺衛少成下台導火線！美媒：球員們無法認同
金塊隊開除總教練馬龍（Michael Malone）震撼聯盟，據《The Athletic》報導，馬龍對待衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的方式，引發其他球員們不滿。
報導指出，多支球隊早就聽說約柯奇（Nikola Jokic）越來越沮喪，金塊休息室氣氛早就出問題。馬龍強硬的執教風格讓球員們感到疲憊。
事情的轉捩點是馬龍對衛斯特布魯克的態度，即使衛少場上場下都引起隊內不滿，馬龍仍力挺，讓其他球員感覺不公平，也讓馬龍在球員心中的公信力受損。
馬龍對約柯奇和穆雷（Jamal Murray）的寬容，球員們還能接受，但相同待遇套用在衛斯特布魯克身上，即使他有名人堂級履歷，也讓許多球員無法認同。
助理教練艾德曼（David Adelman）將代理主帥一職，昨天首戰以8分之差擊敗國王隊。目前金塊戰績48勝32敗與快艇隊相同，領先6至8名的勇士、灰熊和灰狼隊1場勝差。
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