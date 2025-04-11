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NBA／灰狼單節52分破隊史退灰熊 兩隊與勇士同戰績並列西6

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
愛德華前三節就狂飆44分，帶領灰狼第三節攻下破隊史紀錄的單節52分。 美聯社
愛德華前三節就狂飆44分，帶領灰狼第三節攻下破隊史紀錄的單節52分。 美聯社

還在為西區季後賽最終席次卡位的灰熊隊與灰狼隊今天在曼菲斯交手，儘管上半場打完灰狼還一度以4分落後，不過靠著第三節藍道（Julius Randle）、愛德華（Anthony Edwards）帶動球隊拿下隊史新高的單節52分逆轉，最終灰狼就在愛德華狂飆44分領軍下，以141：125擊敗灰熊，賽後兩隊與勇士隊同為47勝33敗。

灰熊、勇士與灰狼在今天賽前各以半場勝差排名西區第6至8名，加上第4、5名的金塊隊與快艇隊也僅以半場勝差領先，讓西區季後賽卡位戰進入白熱化階段。而今天排名第6名的灰熊也在主場出戰第8名灰狼，上半場灰熊在莫蘭特（Ja Morant）與貝恩（Desmond Bane）攜手攻下42分領軍下，還以5分差距領先灰狼。

不過易籃後賽況卻風雲變色，灰狼大前鋒藍道在第三節前段與愛德華一內一外的轟炸籃框，尤其是藍道靠著精采的單打腳步讓灰熊防不勝防，帶領灰狼在該節前6分鐘打出一波30：7的攻勢，光是在第三節藍道與愛德華就分別攻下14分與18分，帶領灰狼團隊投進7記三分球，拿下創隊史紀錄的單節52分，並取得22分領先。  

儘管第四節灰熊趁著灰狼手感降溫展開反撲，一度追到僅剩10分差距，但最終灰狼仍是在團隊6人得分上雙，其中愛德華攻下全場最高44分，藍道也有31分、10籃板、5助攻的全能演出下，以16分差距取勝。

至於灰熊今天則是以莫蘭特攻下36分最佳，貝恩則有28分進帳，傑克森（Jaren Jackson Jr.）23分，不過在今天輸球後，灰熊戰績也被灰狼、勇士追上，三隊同為47勝33敗，讓西區最後3席季後賽門票之爭變得更加難分難解。

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