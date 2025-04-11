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NBA／從持槍到扔手榴彈 莫蘭特：若有人不爽我再換新的

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
莫蘭特秀新的慶祝手勢。 路透社
莫蘭特秀新的慶祝手勢。 路透社

曾經因耍槍風波有礙聯盟形象遭禁賽處分的灰熊球星莫蘭特（Ja Morant），日前又在對熱火比賽中做出持槍手勢遭罰款7.5萬美元，但顯然莫蘭特孩不想乖乖就範，依然在測試聯盟底線。

被問到對於罰款的想法，莫蘭特表示，「你們真的想知道嗎？我一點都不感到意外，我只是向人們展示過去兩年裡再明顯不過的事實。」

先前在客場對黃蜂比賽中，莫蘭特異想天開改用扔手榴彈並用手摀住雙耳的方式來慶祝進球，此舉再度引發球迷熱議。

「這就是我現在的慶祝方式，如果又有人看不順眼，到時候我再換個新的。」莫蘭特說。

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