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NBA／霍華德最後一舞在「BIG3」歐尼爾願意出席名人堂儀式

聯合新聞網／ 綜合報導
歐尼爾（左）、霍華德（右）。 路透
歐尼爾（左）、霍華德（右）。 路透

「魔獸」霍華德Dwight Howard）確定今年進入奈史密斯籃球名人堂，他希望「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）出席名人堂入選儀式，歐尼爾也表態願意出席，兩人似乎要將過去的恩怨放下。

霍華德日前在X發文，希望歐尼爾、賈奈特（Kevin Garnett）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）等多名傳奇長人出席他的名人堂儀式，後來歐尼爾於Podcast節目表態出席意願，「這實在很棒，我當然可以，我會出席，這是我的兄弟。」

歐尼爾退休後擔任球評，經常批評霍華德的表現，今年1月再度起爭執，並表態不會再說霍華德的名字，如今他願意出席霍華德名人堂儀式，兩人的恩怨可能就此化解。

霍華德上次在NBA打球是2021-22賽季，曾來台灣打球掀起「魔獸旋風」。根據知名記者海恩斯（Chris Haynes）報導，霍華德將加入BIG3聯盟洛杉磯暴亂隊（Los Angeles Riot），教練是「黑人問號」楊恩（Nick Young）。

這將是霍華德職業籃球生涯最後一舞，結束BIG3聯盟賽事後，霍華德就會從職業籃球賽場正式退休。

Dwight Howard 歐尼爾 霍華德

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