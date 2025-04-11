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NBA／勇士格林獲生涯第2座DPOY？帕森斯看好莫布里拿下
勇士隊前鋒格林（Draymond Green）近期展現強大防守影響力，獲選生涯第2座年度最佳防守球員（DPOY）呼聲越來越高。不過前NBA球員帕森斯（Chandler Parsons）認為，騎士隊長人莫布里（Evan Mobley）更應該拿下DPOY。
帕森斯在節目中支持莫布里該拿下DPOY的說法，「格林很出色，很全能，對勇士防守貢獻巨大，我記得他們防守效率聯盟第7；騎士則是第8。但如果從整體來看莫布里的表現，他有影響投籃和保護籃板的能力，本季進步幅度真的很驚人。」
帕森斯補充說，「當然還有其他後衛值得被討論，例如雷霆隊多特（Luguentz Dort）、老鷹隊丹尼爾斯（Dyson Daniels），他們防守也很棒，只是沒獲得足夠關注。」
根據FOX Sports最新DPOY賠率，格林排名第1、接著依序是莫布里、多特、丹尼爾斯和灰熊隊傑克森（Jaren Jackson Jr.）。
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