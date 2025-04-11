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NBA／勇士荷蘭中鋒和小裴頓有望歸隊！柯爾說明2人重要性

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊荷蘭籍中鋒波斯特。 路透
勇士隊荷蘭籍中鋒波斯特。 路透

勇士隊昨天爆冷不敵馬刺隊，跌至西區第7。明天將迎戰拓荒者隊，小裴頓（Gary Payton II）與荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）有望回歸。

這2名球員已缺席近2場比賽，目前傷病報告狀態為出戰成疑。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）今天接受電台訪問時提到，「我們樂觀他們都能隨隊出戰，希望他們都能出賽。我覺得昨晚少小裴頓影響很大，當他們換小陣容時，5人都在外圍拉開空間，我們無法有效守住卡瑟爾（Stephon Castle），導致防守陣容瓦解。」

柯爾談到小裴頓的優點，「他是我們最強的單防者，進攻端又是擋拆後切入最有效率的終結者，防守端像控衛，進攻端則像大前鋒，我們真的很想念他。」

柯爾也提到波斯特的缺陣，影響到第二陣容的外圍火力和進攻空間，「我們很習慣在第二節開局、第四節開局用那套陣容，他的投射對我們進攻空間幫助很大。」

勇士目前47勝33敗位居西區第7，落後金塊和快艇隊1場，落後灰熊隊0.5場，想要避免附加賽，剩下2場相當關鍵。儘管拓荒者隊主力球員幾乎都會缺陣，但柯爾強調，「無論對手少了多少人，都不能鬆懈。」

勇士

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