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NBA／唐西奇重返達拉斯受矚目 創耶誕節外最佳收視

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇交易後首度回到達拉斯。 美聯社
唐西奇交易後首度回到達拉斯。 美聯社

一如外界預期，當唐西奇（Luka Doncic）重返達拉斯美航中心，首次以客隊身份面對前東家獨行俠，引發了巨大關注。這場備受矚目對決也成為本季《ESPN》轉播中最受關注的例行賽賽事之一。

雖然這並非唐西奇首次對陣獨行俠，但卻是他交易後首度回到曾效力6季的主場。唐西奇沒有讓關注他的人失望，全場狂轟45分、命中7記三分球，完全展現統治力。

根據《ESPN》公關部門數據，這場全美直播的比賽平均吸引226萬人次收看、最高峰更達279萬人次收視，成為本季除耶誕節檔期外，《ESPN》最受歡迎的例行賽賽事，比去年同期增加約7%的觀眾數。

此外，該場比賽在18至34歲、18至49歲、25至54歲等男性與綜合收視族群中，皆高居當日全美收視冠軍。

賽後，唐西奇坦言，看完獨行俠為他播放的感人致敬影片後，一度情緒十分激動，不確定是否能夠正常出賽。

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