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NBA／不滿馬龍激烈執教風格 傳約柯奇早已感到疲憊沮喪

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇傳對於前主帥馬龍的作風感到疲憊不滿。 新華社
約柯奇傳對於前主帥馬龍的作風感到疲憊不滿。 新華社

根據《The Athletic》記者瓊斯（Tony Jones）與阿米克（Sam Amick）報導，丹佛金塊隊在例行賽尾聲無預警開除冠軍主帥馬龍（Michael Malone），背後主因竟是當家球星約柯奇（Nikola Jokic）對其激烈作風早已感到疲憊與不滿。

報導指出，金塊休息室內部氣氛早已失控，包括3次榮膺年度MVP的約柯奇在內的多位核心球員對馬龍情緒化的執教風格「感到疲乏與沮喪」。尤其是在3月主場慘敗給戰績墊底的華盛頓巫師後，約柯奇的耐心似乎已經到達極限。

「那場比賽成為導火線，巫師幾乎為所欲為拿下126比123的勝利，讓約柯奇氣得發火。」消息人士透露，從那時開始，聯盟內部便流傳出約柯奇對球隊現況感到不滿的消息。

防守崩盤也讓馬龍的信任度大減。金塊隊上季防守效率排名聯盟第8，但在巫師之戰時已下滑至第22名（目前為第21名），加劇休息室內部動盪。

傳馬龍的執教風格引發內部紛亂。 美聯社
傳馬龍的執教風格引發內部紛亂。 美聯社

開除馬龍之後的首場比賽，金塊在客場以8分之差擊敗國王，排名暫居西區第4。助理教練艾德曼（David Adelman）將接掌代理主帥，帶隊完成本季剩餘例行賽賽程和後續即將來臨的季後賽。

「我們現在最重要的是團結一致，」艾德曼表示，「這段時間球隊確實經歷了一些風波，但我們必須面對它。對於我們每個人來說，不論轉換了什麼角色，都要記得，我們仍然處於競爭行列之中，我們依然有機會做出一些特別的成就。」

金塊最後兩場例行賽將分別對上灰熊與火箭，勝負結果也將決定最終的種子排名與季後賽走勢。

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