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NBA／受致敬影片感動落淚 唐西奇回娘家砍45分

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
穿著湖人77球衣回到達拉斯，唐西奇用一場45分的數據表現，回報滿場老東家球迷。 美聯社
穿著湖人77球衣回到達拉斯，唐西奇用一場45分的數據表現，回報滿場老東家球迷。 美聯社

在今年交易大限被老東家獨行俠隊送至湖人隊後，唐西奇昨天首度回到達拉斯出賽，在獨行俠球團播放致敬影片時，唐西奇數次看到熱淚盈眶，開賽後他也一如既往地在獨行俠主場上演飆分秀，全場進帳四十五分，但這次他卻是身披對手湖人戰袍，助新東家以一一二比九十七拿下勝利。

在二○一八年加入獨行俠後就被視為是球隊新一代門面與中興希望的唐西奇，卻在今年交易大限前被送往湖人換取戴維斯等人，且這筆交易還是由獨行俠總經理尼可．哈里森主動提起，昨場邊也不時傳來「炒掉尼可」的聲浪。

反觀唐西奇昨天從賽前熱身開始，就受到獨行俠球迷的熱烈歡迎，在球員介紹獨行俠播放向他致敬的影片時，他也數次低頭用毛巾擦拭淚水。

獨行俠為唐西奇剪輯的精華回顧，讓他情緒激動。 美聯社
獨行俠為唐西奇剪輯的精華回顧，讓他情緒激動。 美聯社

比賽開打後唐西奇也用場上表現「回報」支持他多年的獨行俠球迷，上半場個人就攻下卅一分，幫助湖人取得領先，第四節後段他更一度連得七分，幫助湖人取得十六分領先優勢，奠定勝基。

唐西奇本場比賽繳出四十五分、八籃板、六助攻的全能成績，不僅讓獨行俠球迷看得心情五味雜陳，唐西奇也說：「當我看完那個影片後，我就想說『我可能沒辦法打這場比賽了』，感觸真的很深，但隊友不斷支持著我，從球員到教練都是，這讓我感到非常開心。」

比賽最後一分半鐘唐西奇被換下場時，詹姆斯等湖人隊友也帶動全場球迷高喊唐西奇的名字，談到這個舉動，詹姆斯說：「這場比賽我們就是盡其可能的支持他，這是我們唯一的想法和共識，我們都很高興能參與他的歷程。」

唐西奇 戴維斯 湖人 獨行俠 詹姆斯

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