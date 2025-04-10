快訊

互不讓步…美中關稅戰變「數字遊戲」 學者：加到5000%也沒意義

遭指與董事長不合！光陽執行長柯俊斌有話說 3點聲明回應

愛上黑道妻？已婚警曖昧喊「老婆」爆衝突跛腳上班 蘆洲分局開鍘

NBA／抄球後三分出手選擇受質疑 熱火英雄哥：當下覺得該投

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火「英雄哥」赫洛(左)。 路透
熱火「英雄哥」赫洛(左)。 路透

「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）今天比賽關鍵時刻選擇三分球，而不是輕鬆上籃，引發兩派球迷討論，熱火終場以111：119不敵公牛隊，位居東區第10，落後第9的公牛1場勝差。

比賽時間還剩40多秒，公牛領先4分。赫洛抄球後沒有選擇輕鬆拿2分，而是三分線外急停出手。球不只沒有投進，還被公牛迅速反擊，布澤利斯（Matas Buzelis）底角三分命中，鎖定勝利。

該畫面被轉發到網路後，引發正反兩極意見，批評者寫道，「這就是當今NBA問題所在」、「難怪收視率會下降」、「柯瑞（Stephen Curry）改變籃球比賽」。支持者認為赫洛是一名優秀的射手，出手三分球還算合理。

赫洛本季三分球命中率37.4%，平均一場能投進3.3顆三分球。他受訪時談到這球，「我當下就是覺得那球該投，就這麼簡單，那是我當下最有感覺的出手，當然，沒進之後會覺得應該上籃就好。」

熱火球星阿德巴約（Bam Adebayo）認同赫洛出手三分球的決定，「那孩子生涯投進過很多困難球，他出手那球，你只能脫帽致敬，那是殺手的心態。對我來說，那是他全場最好的出手，我們可以接受。如果他投進了，你們百分之百不會討論這球。」

赫洛全場26投13中，三分球7中2，攻下30分。公牛吉迪（Josh Giddey）28分16籃板11助攻，外帶2抄截3火鍋。兩隊接下來可能會在附加賽首輪碰頭。

公牛 熱火

相關新聞

NBA／賽後與AD、獨行俠球員擁抱 唐西奇：那些人都是我兄弟

唐西奇（Luka Doncic）今天回前東家獨行俠隊主場，狂砍45分，幫助湖人隊以112：97拿下勝利。他賽後與前隊友和戴維斯（Anthony Davis）互相擁抱，畫面相當感人。 今年2月獨行

NBA／創巴特勒加盟勇士後首見情況 格林：我們缺乏毅力

勇士隊今天被馬刺隊大逆轉，這是「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）加盟以來，勇士首次在第四節浪費雙位數領先，格林（Draymond Green）直呼，球員們缺乏毅力。 勇士三節打完領先1

NBA／太陽組三巨頭卻與季後賽無緣 布克：如今又回到原點

美國職籃NBA鳳凰城太陽今天在主場以112比125敗給奧克拉荷馬雷霆，如噩夢般的球季將在正式無法挺進季後賽下告終

NBA／抄球後三分出手選擇受質疑 熱火英雄哥：當下覺得該投

「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）今天比賽關鍵時刻選擇三分球，而不是輕鬆上籃，引發兩派球迷討論，熱火終場以111：119不敵公牛隊，位居東區第10，落後第9的公牛1場勝差。 比賽時間還剩4

NBA／勇士落入附加賽區 柯瑞信心喊話

NBA金州勇士今天在主場以111比114不敵聖安東尼奧馬刺，跌至西區第7，落入附加賽區，剩下2場須全贏才有機會直取季後賽...

NBA／馬刺巴恩斯三分球絕殺！勇士爆冷輸球跌至西區第7

勇士隊今天浪費12分領先，遭到馬刺隊前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）三分球絕殺，以111：114爆冷輸球，跌至西區第7。 勇士第三節打出37：21攻勢，帶著12分領先進入末節。沒想到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。