NBA／抄球後三分出手選擇受質疑 熱火英雄哥：當下覺得該投

「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）今天比賽關鍵時刻選擇三分球，而不是輕鬆上籃，引發兩派球迷討論，熱火終場以111：119不敵公牛隊，位居東區第10，落後第9的公牛1場勝差。

比賽時間還剩40多秒，公牛領先4分。赫洛抄球後沒有選擇輕鬆拿2分，而是三分線外急停出手。球不只沒有投進，還被公牛迅速反擊，布澤利斯（Matas Buzelis）底角三分命中，鎖定勝利。

該畫面被轉發到網路後，引發正反兩極意見，批評者寫道，「這就是當今NBA問題所在」、「難怪收視率會下降」、「柯瑞（Stephen Curry）改變籃球比賽」。支持者認為赫洛是一名優秀的射手，出手三分球還算合理。

赫洛本季三分球命中率37.4%，平均一場能投進3.3顆三分球。他受訪時談到這球，「我當下就是覺得那球該投，就這麼簡單，那是我當下最有感覺的出手，當然，沒進之後會覺得應該上籃就好。」

熱火球星阿德巴約（Bam Adebayo）認同赫洛出手三分球的決定，「那孩子生涯投進過很多困難球，他出手那球，你只能脫帽致敬，那是殺手的心態。對我來說，那是他全場最好的出手，我們可以接受。如果他投進了，你們百分之百不會討論這球。」

赫洛全場26投13中，三分球7中2，攻下30分。公牛吉迪（Josh Giddey）28分16籃板11助攻，外帶2抄截3火鍋。兩隊接下來可能會在附加賽首輪碰頭。