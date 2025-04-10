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NBA／創巴特勒加盟勇士後首見情況 格林：我們缺乏毅力

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒(右)。 路透
巴特勒(右)。 路透

勇士隊今天被馬刺隊大逆轉，這是「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）加盟以來，勇士首次在第四節浪費雙位數領先，格林（Draymond Green）直呼，球員們缺乏毅力。

勇士三節打完領先12分，末節卻迅速丟掉優勢，讓比賽陷入緊張態勢，最終被巴恩斯（Harrison Barnes）投進絕殺三分球。格林受訪時談到心態，「不能在比賽中鬆懈，在這個聯盟一鬆懈就會輸球，我們防不住，也打不出有效進攻。我們缺乏毅力，有時就是要靠那種意志力，今晚我們沒有，這真的讓人很沮喪。」

勇士輸球後戰績47勝33敗西區第7，又跌入附加賽區，落後金塊和快艇隊1場，落後灰熊隊0.5場，領先灰狼隊0.5場。對此格林表示，「我不會看排名，也不指望其他隊輸球。如果想贏，就把自己的比賽贏下來。我們之前就要每場都贏，現在還是一樣。」

柯瑞（Stephen Curry）也喊話贏下接下來2場，「我們知道每場比賽都很重要，其實過去兩周就這樣了，考慮交易截止日前我們的狀況，已經把自己帶到這個位置。剩下這2場，我們必須贏下來，然後看會發生什麼。」

Draymond Green Jimmy Butler Stephen Curry 勇士

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