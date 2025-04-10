NBA／賽後與AD、獨行俠球員擁抱 唐西奇：那些人都是我兄弟

唐西奇（Luka Doncic）今天回前東家獨行俠隊主場，狂砍45分，幫助湖人隊以112：97拿下勝利。他賽後與前隊友和戴維斯（Anthony Davis）互相擁抱，畫面相當感人。

今年2月獨行俠將唐西奇交易至湖人，換回戴維斯等籌碼，被外界稱為美國體壇史上最震撼交易案。獨行俠今天賽前播放致敬影片，球迷也用歡呼聲歡迎唐西奇，使他眼眶含淚，情緒很激動。

唐西奇賽後受訪時被問到，影片哪個段落最感人，他說，「真的全部都很感人。如果要我選的話，應該是分區決賽的致勝投籃，我們每一輪系列賽都是被看衰的一方，但我們團結並齊心作戰。」

當被問到這場比賽是否有「告別」達拉斯的感覺，唐西奇表示，「這問題很難回，算是有一點吧，所謂的告別有時真的很難，我在這裡待很久，經歷很多美好時光。」

唐西奇也分享與前隊友和戴維斯擁抱時的心境，「那些人都是我兄弟，雖然我們現在不在同一隊，但我們一起經歷過很多戰役，看到大家真的很開心。至於戴維斯，我們是被互換，之後大家一定會拿我們比較，我認為他是一名非常出色的球員，相信他在達拉斯也會表現得非常好。」