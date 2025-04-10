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NBA／馬刺巴恩斯三分球絕殺！勇士爆冷輸球跌至西區第7

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺巴恩斯在巴特勒防守下絕殺勇士。 路透
馬刺巴恩斯在巴特勒防守下絕殺勇士。 路透

勇士隊今天浪費12分領先，遭到馬刺隊前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）三分球絕殺，以111：114爆冷輸球，跌至西區第7。

勇士第三節打出37：21攻勢，帶著12分領先進入末節。沒想到頑強的馬刺進攻爆發，比賽後段陷入膠著戰。關鍵時刻馬刺「城堡」卡瑟爾（Stephon Castle）妙傳強森（Keldon Johnson）得分，但隨後勇士格林（Draymond Green）被犯規，站上罰球線，兩罰全進。

馬刺最後一波進攻交給巴恩斯，他在巴特勒（Jimmy Butler）面前投進三分球，將比賽勝利帶走。

卡瑟爾和強森本場都攻下21分，巴恩斯三分球9中6，貢獻20分。

勇士輸球後戰績47勝33敗，跌落至西區第7。柯瑞（Stephen Curry）全場24投12中，拿下30分8籃板。巴特勒得到28分7助攻。

勇士 馬刺

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