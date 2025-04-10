NBA／太陽輸雷霆確定無緣附加賽！KD也失去年度獎項資格

唐西奇（Luka Doncic）今年2月被獨行俠隊交易至湖人隊，今天是他轉隊後重返達拉斯，全場狂砍45分，帶隊以112：97贏球。湖人也確定拿下季後賽門票，不用打附加賽。 獨行俠賽前為唐西奇播放

2025-04-10 10:05