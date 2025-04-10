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NBA／太陽輸雷霆確定無緣附加賽！KD也失去年度獎項資格
太陽隊今天在主場迎戰沒有亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的雷霆隊，仍以112：125輸球，苦吞8連敗。太陽確定無緣附加賽，獨行俠則鎖定門票。
太陽首節打完領先10分，但雷霆第三節狂轟43分扭轉戰局，毫無懸念帶走勝利。
雷霆威廉斯（Jalen Williams）攻下全場最高的33分，霍姆葛倫（Chet Holmgren）得到22分10籃板。太陽部分，布克（Devin Booker）得到20分14助攻，比爾（Bradley Beal）砍進25分。
太陽正式無緣附加賽，正在養傷的杜蘭特（Kevin Durant），可能已經打完身披太陽球衣的最後一場比賽。值得一提的是，杜蘭特本季只出賽62場，確定低於65場門檻，無緣角逐任何年度獎項。
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