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NBA／格林認為柯瑞能角逐年度第一隊 2點原因被犯規沒哨音
勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）本季已出賽67場，有資格角逐年度獎項，勇士隊前鋒格林（Draymond Green）看好他能奪下年度最佳陣容第一隊。
柯瑞本季出賽67場，平均得到24.4分6.1籃板4.4籃板，三分命中率39.6%。根據《The Athletic》近期預測，第一隊球員有約柯奇（Nikola Jokic）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、泰托姆（Jayson Tatum）和米契爾（Donovan Mitchell），柯瑞被預測入選第二隊。
不過格林有不同看法，他在自家Podcast節目力挺柯瑞，「現在正是時間點，他打球很有專注力。他正在提出一個強力的觀點，要搶下年度第一隊名額，他真的有資格。」
「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）日前感嘆柯瑞被犯規都沒獲得哨音，格林認為有2個原因，「第一，他不會跟裁判說話，裁判知道他不會爆粗口和激動抗議，頂多說兩句，所以他反而因此吃虧。」
「再來就是他不會假摔，他不會演戲買犯規，所以看起來好像沒事一樣。這個聯盟獎勵假摔，雖然這點不會傷害他的比賽表現，他還是能做該做的事，但在哨音和罰球機會方面，對他很不利」格林說。
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