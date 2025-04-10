快訊

NBA／唐西奇首度回獨行俠主場眼眶含淚 砍45分率湖人贏球

老年人和子女同住反而幸福感降低？精神科醫籲60歲後的「關係重置」

教授薪苦／高教深耕加碼救低薪困境？公平性問題待解

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／唐西奇首度回獨行俠主場眼眶含淚 砍45分率湖人鎖定季後賽

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠賽前為唐西奇播放致敬影片，唐西奇情緒激動眼眶含淚。 路透
獨行俠賽前為唐西奇播放致敬影片，唐西奇情緒激動眼眶含淚。 路透

唐西奇（Luka Doncic）今年2月被獨行俠隊交易至湖人隊，今天是他轉隊後重返達拉斯，全場狂砍45分，帶隊以112：97贏球。湖人也確定拿下季後賽門票，不用打附加賽。

獨行俠賽前為唐西奇播放致敬影片，唐西奇情緒激動眼眶含淚，隊友詹姆斯（LeBron James）擁抱安慰，達拉斯球迷為他歡呼，也持續出現炒掉獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）的聲浪。

獨行俠傳奇「德國坦克」諾維茨基（Dirk Nowitzki）也到場觀戰，唐西奇上半場就火力全開，16投11中豪取31分。儘管獨行俠緊咬分差，但詹姆斯末節狂砍13分拉開差距，比賽最後1分34秒，唐西奇被換下場，接受全場球迷們歡呼。

唐西奇(左)首度重返獨行俠主場，拿下45分幫助湖人贏球。 路透
唐西奇(左)首度重返獨行俠主場，拿下45分幫助湖人贏球。 路透

唐西奇全場28投16中，三分球10中7，得到45分8籃板6助攻4抄截，詹姆斯則攻下27分7籃板。

獨行俠以馬歇爾（Naji Marshall）23分8助攻表現最佳，戴維斯（Anthony Davis）只得到13分，有11籃板6助攻。

Luka Doncic 湖人 獨行俠

相關新聞

NBA／唐西奇首度回獨行俠主場眼眶含淚 砍45分率湖人鎖定季後賽

唐西奇（Luka Doncic）今年2月被獨行俠隊交易至湖人隊，今天是他轉隊後重返達拉斯，全場狂砍45分，帶隊以112：97贏球。湖人也確定拿下季後賽門票，不用打附加賽。 獨行俠賽前為唐西奇播放

NBA／巴特勒笑稱柯瑞是DPOY 盛讚勇士22歲後衛有自信

勇士隊今天以133：95痛宰太陽隊，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）賽後受訪時笑稱，柯瑞（Stephen Curry）是最佳防守球員（DPOY）。 勇士全場一路壓制太陽，比賽早早就進

NBA／莫蘭特武器庫升級！不舉槍改扔「手榴彈」引熱議

曼斐斯灰熊隊球星莫蘭特（Ja Morant）上周才因舉槍手勢，遭聯盟罰款7.5萬美元。今天他出新招，比出扔手榴彈動作慶祝，引發球迷熱議。 灰熊今天作客黃蜂隊主場，第三節剩下2分鐘左右，莫蘭特命中

NBA／金塊炒掉冠軍教頭 勇士教頭柯爾也被嚇到

金塊隊炒掉帶隊超過10年的冠軍教頭馬龍（Michael Malone），成為NBA近期最重磅的消息，今天勇士隊4冠教頭柯...

NBA／不懂為何遭驅逐 唐西奇談將重返達拉斯心情複雜

湖人隊唐西奇（Luka Doncic）今天對雷霆隊之戰，於第四節最後7分多鐘因吞下第二次技術犯規遭到驅逐出場，賽後他也堅...

NBA／柯瑞復活轟全場最高 勇士38分血洗太陽

揮別前一戰只拿3分低潮，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天面對太陽隊的第一節就轟下13分，全場只打26...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。