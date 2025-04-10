NBA／唐西奇首度回獨行俠主場眼眶含淚 砍45分率湖人鎖定季後賽

唐西奇（Luka Doncic）今年2月被獨行俠隊交易至湖人隊，今天是他轉隊後重返達拉斯，全場狂砍45分，帶隊以112：97贏球。湖人也確定拿下季後賽門票，不用打附加賽。

獨行俠賽前為唐西奇播放致敬影片，唐西奇情緒激動眼眶含淚，隊友詹姆斯（LeBron James）擁抱安慰，達拉斯球迷為他歡呼，也持續出現炒掉獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）的聲浪。

獨行俠傳奇「德國坦克」諾維茨基（Dirk Nowitzki）也到場觀戰，唐西奇上半場就火力全開，16投11中豪取31分。儘管獨行俠緊咬分差，但詹姆斯末節狂砍13分拉開差距，比賽最後1分34秒，唐西奇被換下場，接受全場球迷們歡呼。

唐西奇(左)首度重返獨行俠主場，拿下45分幫助湖人贏球。 路透

唐西奇全場28投16中，三分球10中7，得到45分8籃板6助攻4抄截，詹姆斯則攻下27分7籃板。

獨行俠以馬歇爾（Naji Marshall）23分8助攻表現最佳，戴維斯（Anthony Davis）只得到13分，有11籃板6助攻。

Forever our brate. Thank you, 77. #MFFL pic.twitter.com/k9gRH8RtRE — Dallas Mavericks (@dallasmavs) 2025年4月9日

What Dallas means to Luka 💙



77 reacts to the Mavs' tribute video for him ahead of his Dallas debut with the Lakers. pic.twitter.com/Y3gRfmEnAx — SportsCenter (@SportsCenter) 2025年4月10日

Dirk Nowitzki and Taylor Rooks caught on camera doing Ja Morant’s finger guns and grenade celebrations



I’M CRYING 😂😂😂 pic.twitter.com/7Ey9otBlN8 — Hater Report (@HaterReport_) 2025年4月10日