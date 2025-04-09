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NBA／巴特勒笑稱柯瑞是DPOY 盛讚勇士22歲後衛有自信

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左)、巴特勒(右)。 法新社
柯瑞(左)、巴特勒(右)。 法新社

勇士隊今天以133：95痛宰太陽隊，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）賽後受訪時笑稱，柯瑞（Stephen Curry）是最佳防守球員（DPOY）。

勇士全場一路壓制太陽，比賽早早就進入垃圾時間。柯瑞上場26分鐘就砍進25分9籃板6助攻，還有1抄截1火鍋。巴特勒只打20分鐘，得到10分2籃板3助攻，有2次抄截。

例行賽邁入尾聲，今天勇士、快艇和灰熊隊都贏球，與金塊隊都是47勝32敗，並列西區第4。灰狼隊不敵塞爾蒂克隊，目前46勝33敗，落後這4隊1場勝差。

巴特勒賽後被問到為何勇士防守這麼好，他開玩笑地說，「我覺得柯瑞是DPOY！」他接著認真解釋，「我認為格林（Draymond Green）才是真正的防守核心，有他守在後面，整體防守更容易執行。我們整隊都在飛奔，看起來很有活力，我工作很簡單，只要在傳球路徑賭一下，抄球就可以了。」

勇士22歲後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）本季曾經歷撞牆期，如今他不只走出低潮，還繳出頂級數據，近4戰場均23.8分6.8籃板4.8助攻，以60.6%命中率投進20記外線。

巴特勒也稱讚波傑姆斯基，「他越來越有自信，開始意識自己不只是我們球隊先發，在任何一支球隊都能是先發。他知道自己有得分、投籃、創造機會的能力，跟聯盟頂尖球員相比毫不遜色，他會是我們能否達成最終目標的關鍵。」

Jimmy Butler Stephen Curry 勇士

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