NBA／莫蘭特武器庫升級！不舉槍改扔「手榴彈」引熱議

曼斐斯灰熊隊球星莫蘭特（Ja Morant）上周才因舉槍手勢，遭聯盟罰款7.5萬美元。今天他出新招，比出扔手榴彈動作慶祝，引發球迷熱議。

灰熊今天作客黃蜂隊主場，第三節剩下2分鐘左右，莫蘭特命中外線後，做出用嘴巴拉開插銷，朝觀眾席扔手榴彈的動作，並用手摀住雙耳。

畫面再度被瘋傳，網友們紛紛表示，「莫蘭特對觀眾扔手榴彈笑死」、「他的律師頭痛了」、「兄弟真是個怪咖」、「這個人在場上玩決勝時刻（槍戰遊戲）」、「這次很有創意」。

莫蘭特今天與隊友威爾斯（Jaylen Wells）空中接力，結果威爾斯被對手撞倒，頭部撞到地板，送醫後已恢復意識。莫蘭特受訪時回憶當下情況，「真的很難受，我傳完球後就轉身做慶祝動作，結果一走近，看到第一幕就是血。我們只能陪在他身邊，為他祈禱。」

Ja Morant threw a grenade into the crowd LMAOOO



pic.twitter.com/sUIR79vWJu — LakeShowYo (@LakeShowYo) 2025年4月9日