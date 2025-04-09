NBA／驚悚！灰熊新秀灌籃被毀掉 頭部著地手腕骨折

灰熊隊今天雖在當家球星莫蘭特（Ja Morant）28分領軍下，以124：100擊敗黃蜂隊，但菜鳥後衛威爾斯（Jaylen Wells）第二節尾聲快攻灌籃被黃蜂辛普森（K.J. Simpson）毀掉，直接頭部著地，躺在場上8分鐘後被上了擔架床、頭部固定下離場，連黃蜂成員都蹲地低頭，希望威爾斯無恙。

威爾斯第二節最後1分10秒快攻灌籃，被辛普森從背後撞擊，威爾斯重心不穩且是頭部落地，辛普森第一時間上前關心但被莫蘭特推開。威爾斯之後直接上擔架床離場，裁判檢視畫面後吹判辛普森二級惡意犯規，直接出場。

去年選秀會上第二輪被灰熊選中的威爾斯，本季場均有10.5分、3.4籃板表現，今天是第74場以先發身份上陣，卻只打11分鐘就成傷兵。後續消息指出他已驚醒並能活動四肢，但據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，這一摔造成威爾斯右手腕骨折。