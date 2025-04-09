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NBA／詹姆斯又創紀錄 成芭比世界首位男性運動員娃娃
湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）再度締造歷史，他加入芭比世界，成為美泰兒公司的最新的男性娃娃，寫下男性運動員先例，官方售價將是75美元。
詹姆斯還沒針對自己的娃娃作出評論，不過這款穿著藍色夾克、黑色上衣的娃娃成為「小皇帝」最特別的跨界合作，也讓他加入網球名將大威廉絲（Venus Williams）、大坂直美（Naomi Osaka）等女性運動員，擁有專屬自己的娃娃。
詹姆斯娃娃的預售價75美元，不過拍賣網上已經超過150美元。
電影《Barbie芭比》前年上映，成2023年票房冠軍，全球票房賣破14億美元，讓全球再度刮起「粉紅風暴」；詹姆斯娃娃的發布也寫下另項里程碑，不但是少數的黑人娃娃，且是第一個男性運動員，成詹姆斯重要地位的一個象徵。
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