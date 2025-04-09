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NBA／騎士大勝殘兵公牛 隊史第4度奪東區龍頭

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
騎士球星葛蘭德帶隊擊敗公牛，鎖定東區龍頭。 路透
騎士球星葛蘭德帶隊擊敗公牛，鎖定東區龍頭。 路透

多等了一場，騎士隊仍完成東區登頂的目標，今天比賽當家球星米契爾（Donovan Mitchell）養傷缺陣下仍以135：113擊敗公牛隊，第63勝到手，確定以東區頭號種子身份迎接季後賽。

米契爾缺陣下，葛蘭德（Darius Garland）第二節外線連發，率隊打出第二節43：24猛攻拉開差距，確保季後賽面對東區球隊時有所有主場優勢。騎士早從去年10月底在一波開季15連勝下就登上東區龍頭，儘管3月中遭遇一波4連敗，讓衛冕軍塞爾蒂克隊縮小勝場差，騎士仍把握住今天公牛懷特（Coby White）、鮑爾（Lonzo Ball）、吉迪（Josh Giddey）和佛西維奇（Nikola Vucevic）缺陣機會，再寫隊史紀錄。

隊史第4次東區登頂的騎士，還有一絲機會拿下今年季後賽所有主場優勢，但要看西區龍頭雷霆隊臉色。

葛蘭德今天攻下28分、5助攻，莫布里（Evan Mobley）21分、11籃板外帶7助攻，傑洛米（Ty Jerome）也從板凳貢獻18分，成締造隊史次佳63勝16敗戰績的功臣。

公牛團隊頭5名得分手今天都缺陣，全隊以威廉斯（Patrick Williams）三分球6投5中攻下本季最高的21分最佳。

公牛 騎士

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